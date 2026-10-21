AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni dönem yol haritasını istişare etti. - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni dönem yol haritasını istişare etti.

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni dönem yol haritasını istişare etti.
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığındaki toplantıda kent genelindeki çalışmalar değerlendirildi. Yeni dönem faaliyetleri ve izlenecek yol istişare edilirken Yıldırım, birlik ve ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Bilecik'te önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Haftalık Olağan İl Yürütme Kurulu Toplantısında, kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan faaliyetler ve izlenecek yol üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bilecik için yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek ortak akılla yeni döneme yönelik adımların değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bilecik'imiz için yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı istişare ettik. Birlik, beraberlik ve ortak akılla şehrimiz ve milletimiz için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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