AK Parti Bilecik İl Kongresi Öncesi Teşkilattan Tam Destek

Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanları ile bir araya gelerek il kongresi hakkında istişare yaptı. Teşkilat, mevcut başkan Serkan Yıldırım'a kongre öncesi tam destek verdi.

Gerçekleşen toplantıya, Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve beraberinde i ilçe başkanları katılım sağladı. Toplantıda 28 Aralık günü yapılan olan AK Parti Bilecik 8. Olağan İl Kongresi masaya yatırılırken, seçime tek aday olarak girecek olan mevcut başkan Serkan Yıldırım'a tam destek geldi. Toplantı sonrası açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Yıldırım; "Birlik ve dayanışma içinde, teşkilatımızın geleceğini şekillendirmek için hep birlikte çalışıyoruz" diye konuştu. - BİLECİK