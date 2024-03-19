AK Parti Bilecik İlçe Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler iddialarını eleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik İlçe Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler iddialarını eleştirdi

AK Parti Bilecik İlçe Başkanı Melek Mızrak Subaşı\'nın adrese teslim ihaleler iddialarını eleştirdi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

19.03.2024 18:51  Güncelleme: 18:58
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AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, CHP'nin adayı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili, "Bu tarz haberleri duymak maalesef bizleri şaşırtmıyor. Bu konuyla ilgili Melek Mızrak Subaşı ne söyleyebilecek merak ediyorum doğrusu" dedi.

Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik Belediye Başkan Vekilliği dönemine ait olduğunu iddia ettiği bazı faturalar göstererek, adrese teslim ihaleler gerçekleştirdiği iddialarında bulundu. Bu iddialar ardından AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz bir açıklama yaparak, "Bu tarz haberleri duymak maalesef bizleri şaşırtmıyor. Bu konuyla ilgili Melek Mızrak Subaşı ne söyleyebilecek merak ediyorum doğrusu. Konu ile ilgili bilgisi var mı? Yoksa yine sorumluluk alanı dışında mı kalıyor? Bilecik için bu dönem bu tarz haberler rutin işlere dönüştü fakat yine kafayı kuma gömmeye devam mı edecekler merakla bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik İlçe Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler iddialarını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İlçe Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın adrese teslim ihaleler iddialarını eleştirdi - Son Dakika
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