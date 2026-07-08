AK Parti Bilecik'ten STK'lara Toplantı - Son Dakika
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AK Parti Bilecik'ten STK'lara Toplantı

AK Parti Bilecik\'ten STK\'lara Toplantı
08.07.2026 10:21
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AK Parti Bilecik heyeti, sivil toplum kuruluşlarıyla kentin geleceği üzerine istişarelerde bulundu.

AK Parti Bilecik heyeti, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin geleceğine yönelik istişarelerde bulundu. Toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in yanı sıra AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Teşkilat Başkanı Mehmet Turhan ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Taşkın Birgül katıldı. Programda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen heyet, Bilecik'in gelişimine yönelik görüş, talep ve önerileri dinledi. Toplantıda, kentin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, sivil toplum kuruluşlarının önerilerinin karar alma süreçlerine katkı sunacağı ifade edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir, Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz, Teşkilat Başkanımız Mehmet Turhan ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Taşkın Birgül ile birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Görüş ve önerilerini dinleyerek şehrimizin geleceğine dair verimli değerlendirmelerde bulunduk" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik'ten STK'lara Toplantı - Son Dakika

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