AK Parti Bodrum\'da Yeni Yönetim Tanıtıldı

Politika

AK Parti Bodrum ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeleri düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Bodrum ilçe Başkanlığı görevine atanan Yaşar Yıldız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu üyelerini basın mensuplarıyla paylasan Yıldız, halkın sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ifade etti.

Bodrum'da çözülmesi gereken çok sorun olduğunu dile getiren Yıldız, Bodrum Belediyesi çalışanlarının eksik yatan maaşları ve belediye anaokullarında ücret artışına değindi.

Yıldız, anaokulu velilerine hukuki destek verebileceklerini de söyledi.