AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, BAİBÜ öğrencileriyle buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) okuyan öğrencilerle bir araya geldi.
BAİBÜ Gölköy Kampüsü'nde öğrencilerle voleybol oynayan, çimlerde oturup sohbet eden Demirkol, projelerinden bahsettiği öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.
Ulaşım sıkıntısını halk otobüsleri esnafını da mağdur etmeden ilk etapta çözeceklerini belirten Demirkol, gençlere yönelik özel indirimler ve fırsatlar sunacak "Genç Kart"ın, eğitim ve ulaşım hizmetlerinin yanı sıra sosyal, spor ve kültürel etkinliklerde kullanılabileceğini bildirdi.
Demirkol, Bolu'ya eğitim için gelen gençlerin kentin doğal güzelliklerini görmeden dönmesini istemediklerinin altını çizerek, gençler için doğa içinde eğitici ve eğlenceli etkinlikler sunan kamplar düzenleyeceklerini anlattı.
Belediye ve üniversite öğrencilerinin iş birliği ile kulüpleri temsilen danışma meclisi kurulacağı ve öğrencilerinde söz sahibi olacağını vurgulayan Demirkol, genç kafe ve söyleşi mekanlarıyla gençlerin öğrenme ve sosyal etkileşimi için kullanabilecekleri mekanlar oluşturulacaklarını kaydetti.
Demirkol, mahallelerde kurulacak etüt merkezlerinde çocuklar ile üniversite öğrencilerini bir araya getirmek istediklerine değinerek, üniversitelilerin çocuklara ödevlerinde yardım edeceklerini, hem maddi kazanç sağlayacaklarını hem de Bolulu vatandaşlarla daha yakın olacaklarını aktardı.
İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik destek programları oluşturulacaklarından da bahseden Demirkol, "Bu programlar, beslenme ve eğitim materyalleri gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, şehir dışındaki üniversite öğrencilerimize destek kapsamında il dışında eğitim gören hemşerilerimize maddi ve manevi destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.
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