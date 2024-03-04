AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Çorumlular Derneği üyelerine projelerini anlattı.
Çorumlular Derneği tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Geleneksel Çorumlular" buluşmasına katılan Demirkol, Bolu Belediyesinin gerçek belediyeciliğe kavuşması için çalışacaklarını söyledi.
Demirkol, Bolu'nun 31 Mart'ı kurtuluş günü ilan edeceğini vurgulayarak, "31 Mart'ta zafere koşuyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacağız. 31 Mart'ta elde edilecek zafer de benim de katkım olsun, yaşlandığımızda, geriye doğru baktığımızda evlatlarımıza, torunlarımıza anlatacak bir çalışmam olsun, hep beraber bu başarı hikayesini yazma da tuzumuz olsun diyen herkesi, seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Seçimlerde firesiz bir şekilde Çorumlu hemşehrilerinden destek beklediğini belirten Demirkol, projelerini anlattı.
Demirkol, belediye seçimlerini kazandıktan sonra Çorumlullar Derneğinin hizmet binası problemini de çözmeyi planladıklarını kaydetti.
Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli de Tosya-İskilip yolunun bitmesini istediklerini bildirdi.
Hemşehrileri Alaattin Karakaş'ı belediye meclisinde görmeyi arzu ettiklerine işaret eden Dişli, "Muhammed Emin Demirkol, tüm Çorumluların ve tüm Boluluların belediye başkanı olacak." dedi.
???????
Son Dakika › Politika › AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Çorumlular Derneği Üyelerine Projelerini Anlattı - Son Dakika
YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği vefa yürüyüşünde İstanbul'dan yola çıkarak 4 günde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların ve araçların sevgi gösterileriyle karşılaştığını belirtti.
Akdeniz Belediye Meclisi, Mart ayı ilk toplantısında çeşitli konuları görüşerek karara bağladı. Toplantıda, belediye hissesinin satışı, müzik festivaline maddi destek ve imar planı değişiklikleri gibi konular ele alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?