AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mahalli İdariler Genel Seçimleri için oy kullandı

Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mahalli İdariler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Gürkan, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokuluna il başkan yardımcıları ve ilçe başkanıyla birlikte geldi.

Okuldaki diğer sandıklarda incelemelerde bulunan Gürkan, daha sonra oy kullanacağı 2471 numaralı sandığa geldi.

Oy kullanımının ardından okulun bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Gürkan, bugün bir demokrasi şöleni daha yaşadıklarını belirtti.

Bursa'nın nüfusunun 3 milyon 214 bin olduğunu ifade eden Gürkan, Bursa'da 2 milyon 387 bin 827 seçmenin oy kullanacağını vurgulayarak "Bu sayı, nüfusumuzun nerdeyse yüzde 64'lük bir kısmı. Bununla birlikte ilk defa bu seçimde 36 bin 647 genç seçmenimiz oy kullanacak." dedi.

Bursa seçmeni hakkında da konuşan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez nüfusumuz Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'e baktığımızda Bursa'daki seçmenin yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturuyor. Bu da güzel bir oran. Türkiye geneli itibariyle baktığımızda Bursa'daki seçmenimizin seçimler konusunda duyarlı olduğunu ve genel Türkiye ortalamasının en az 1,5 veya 2 puan yukarısında oy kullanarak bu seçmenin kendi vicdani duygularını sandığa yansıtılması konusunda ciddi bir gayret gösterdiğini düşünüyoruz."