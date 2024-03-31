AK Parti Bursa İl Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili oyunu kullandı

Politika

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala oyunu kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlk ve Ortaokulu'ndaki 2471 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Gürkan, "36 bin 647 genç seçmenimiz ilk defa oy kullanacak. Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri Bursa'daki seçmenimizin yüzde 64'ünü oluşturuyor. Bu da güzel bir oran. Vatandaşlarımızın demokrasiye karşı olan hassasiyetleri yerel ve genel seçimlerle ilgili hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreç içerisinde de bugünümüzün Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye dışındaki bütün Türk milleti vatandaşlığı olan hemşerilerimize hayırlı olsun diyoruz. Güzel bir bahar günündeyiz. İnşallah bugünden itibaren Türkiye'de yeni bahar rüzgarlarının esmesini temenni ediyoruz" dedi.

Ayrıca AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndaki 1047 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalar yapan Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Seçim günleri demokrasimizin şölenleridir. Bugün de sabah saatlerinden itibaren Türkiye genelinde huzur ve güven içerisinde seçim ortamı yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuna kadar, sonuçlar ortaya çıkıncaya kadar aynı hava ile seçim sürecini yaşayacağız. 500 bin gibi bir pozisyona Türkiye genelinde seçimler yapılıyor. 61,5 milyon seçmen vatandaşımız var. Ciddi anlamda büyük bir demokrasi. Bazı ülkelerden fazla seçmenimiz var. Türkiye büyük bir demokrasi, demokrasinin de en önemli günü seçim günüdür. Bunu da huzur ve güven içerisinde Türkiye'ye yakışır bir şekilde yaşıyoruz. Ben vatandaşlık görevlerini yapan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA