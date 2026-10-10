AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, Manisa Selendi'de esnaf ve vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, Manisa Selendi'de esnaf ve vatandaşlarla görüştü

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AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, Manisa Selendi\'de esnaf ve vatandaşlarla görüştü
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AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Manisa Selendi'de esnafı ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Kılıç, ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla görüştü; AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı ziyaret için teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Manisa'nın Selendi ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Selendi'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Kılıç, ilk olarak ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmelerde bulunuldu.

Esnafın talep ve beklentilerini dinledi

Toplantının ardından ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Kılıç, esnafla sohbet ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Kılıç, esnafın talep, görüş ve beklentilerini dinledi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve sahadaki beklentilerin yerinde dinlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

İlçe başkanlığından teşekkür

AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a Selendi ziyaretinden dolayı teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.

Kılıç'ın Selendi programı, esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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