AK Partili Kılıç: "Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır" - Son Dakika
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AK Partili Kılıç: "Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır"

19.08.2022 10:22
AK Partili Kılıç: "Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır"

AK Parti Bursa Milletvekilli Ahmet Kılıç, '100 Günde Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programı doğrultusunda Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Bursa Milletvekilli Ahmet Kılıç, '100 Günde Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programı doğrultusunda Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Kılıç, "Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır" dedi.

AK Parti Bursa teşkilatları ve Bursa milletvekilleri, '100 Günde Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programı doğrultusunda ilçeler ve mahalleri ziyaret etmeye devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekilli Ahmet Kılıç da Yıldırım'ın Samanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölgedeki bir meyve bahçesini de ziyaret ederek şeftali hasadı yapan işçilere yardım eden Kılıç, bir fırında küreğin başına geçerek ekmek yapımına yardım etti.

"Çalınmadık kapı, dokunulmayan gönül kalmayacak" sloganıyla başlatılan "Yüz Yüze Gönül Gönüle" programının çok önemli olduğunu belirten Kılıç, "Kuruluşumuzdan beri yapmış olduğumuz gibi tüm teşkilatımızla sahadayız, vatandaşımızı dinliyoruz. Yıldırım'da Samanlı kardeşlerimizle hasbihal etme fırsatı yakaladık. Yıldırım gerçekten her yanıyla yeniden cazibe merkezi olma yolunda. Özellikle ilçede devam eden kentsel dönüşüm projeleri kente değer katacak. Bunun yanında ilçemiz hem tarım hem de sanayi sektörünün de geliştiği bir bölge. Samanlı kardeşlerimiz tarafından bize yöneltilen sorunları dinledik, bazılarına yerinde çözümler ürettik. Kısa sürede çözülemeyecek problemleri de ilgili mercilere bildirerek takibini yapıyoruz. Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır. Bütün dünyanın pandeminin ekonomik etkilerinden zorda olduğu ve üretim zincirlerinin kırıldığı bir dönemde biz vatandaşımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Biz 20 yıldır Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini yaptığı bir ekip olarak ülkemize vizyon katan hizmetlerimizi anlatıyoruz. ve bu gururla vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Ahmet Kılıç, Yıldırım, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Kılıç: 'Bizim tek derdimiz vatandaşımızın sorunlarını çözmek, taş üstüne taş koymaktır' - Son Dakika

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