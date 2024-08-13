AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 23. kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 23. kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, partisinin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

13.08.2024 16:12
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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, partisinin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Makas, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de çıkılan "kutlu yolculuğun" 23. yılına ulaşmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

AK Parti'nin, Türk siyasi tarihine hizmetleri, eserleri ve projeleri ile damgasını vurmuş güçlü bir parti olduğunu vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Partimiz, kuruluşundan bu yana vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini koruma konusunda büyük bir adımlar atmış, milletiyle birlikte çalışarak vesayet zincirlerini kırmış ve ülkenin makus tarihinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu süreçte demokratik değerler ve hukuk devleti güçlendirilmiştir. Toplumsal ve siyasi engeller ortadan kaldırılarak, halkın kendi geleceğini belirleme hakkı da güvence altına alınmıştır. Sadece Türkiye'nin değil, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel anlamda tüm mazlumların umudu olmuş ve daha adil bir dünya için verdiği mücadelede üstlendiği sorumluluğu her platformda korkusuzca dile getirerek bunu tüm dünyaya haykırmıştır.

AK Parti'mizin yeni yaşını iftiharla kutlarken, 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek Türkiye sevdasıyla çıkılan yolda aziz milletimizin gönül kapılarını aralayan bu kutlu davanın birer neferi olmaktan onur ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. AK Parti'mizin kuruluşunun 23. yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan dilerken, partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızın kademelerinde görev alan AK ailemizin kıymetli fertlerine teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden teşkilat mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 23. kuruluş yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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