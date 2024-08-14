AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan ve Yenice ilçelerinde düzenlenen programlara katılarak muhtarlarla bir araya geldi. Gider, muhtarlara 28. Yasama Dönemi ve 2. Yasama Yılında yapılan düzenlemeleri ve Çanakkale'ye kazandırılan yatırımları anlattı. Ayrıca, köylerin su temini ile ilgili soruları yanıtlayan Gider, Çanakkale'nin pilot bölge olabilecek atılımlar yaptığını belirtti.

14.08.2024 12:19
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan ve Yenice ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Çan ve Yenice ilçelerinde düzenlenen bazı programlara katılan Gider, iki ilçede muhtarlarla bir araya geldi, 28. Yasama Dönemi ve 2. Yasama Yılında yapılan düzenlemeler, Çanakkale'ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Muhtarların, köylerin su temini ile ilgili sorularını da yanıtlayan Ayhan Gider, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu konuda Çanakkale'nin pilot bölge olabilecek atılımlar yaptığına dikkat çeken Gider, "Barajlardan köylere su verebilir miyiz? Bunun çalışmasını bir taraftan yapıyoruz. Ama şu anda öyle bir uygulama yok. İnşallah Çanakkale'yi pilot bölge olarak alıp burada o denemelere başlayacağız. Ama o zamana kadar sondajları harekete geçirmek zorundayız. Yetmiyorsa yeni sondajlar yapmak zorundayız." dedi.

Özellikle Çan ve Yenice'de sulama suyu teminine yönelik yatırımların da sürdüğünü hatırlatan Gider, şöyle devam etti:

"DSİ'nin bölgemizde devam eden 26 ihale aşamasında 25 projesi var. Bunlardan bir bölümü, Çan ve Yenice ilçelerimizde. Çan Yaykın Göleti, Çanakkale-Çan Altıkulaç Göleti Dolusavak Boşaltım Kanalı Rehabilitasyonu çalışmaları sürüyor. Yenice Yukarıinova Göleti tamamlandı. Çan Dereoba Göletinde Nisan ayında yer teslimi yapılarak iş başladı. Çan Dondurma ve Hacılar göletlerinin ihale süreçleri devam ediyor. Yine iki ilçemizde de yapımı daha önce tamamlanan göletlerimizde sulama işleri yapım ve ihale aşamalarında sürüyor. Tüm bu çalışmaları da yakından takip ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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