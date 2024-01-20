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AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz - Son Dakika
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AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz

AK Parti'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. İstanbul'un Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz oldu. İşte Ahmet Poyraz'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz
20.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:49
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ise Ahmet Poyraz oldu.

AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz,1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Beyoğlu- Cihangir ve Rize'de sürdürdü. Poyraz, küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlayan Poyraz, iki dönem ilçe başkanlık görevini yürüttü ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. 2009 Yılından beri Çekmeköy Belediye Başkanı olan Poyraz, 4. Dönem için 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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SON DAKİKA: AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz - Son Dakika
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