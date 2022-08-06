AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da

06.08.2022 11:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da

AK Parti'de 3 Kademe il, İlçe Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti'de 3 Kademe il, İlçe Başkanları Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç ve partililer tarafından karşılandı.

İlk olarak İl Başkanı Kaan Koç'u makamında ziyaret ederek yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi alan Kandemir, sonrasında ise 3 Kademe İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları ile toplantı yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, 3 kademe İlçe Başkanları ve teşkilat mensupları ile güçlü ve büyük ekip olarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Koç, "Teşkilatımız ile birlikte gece gündüz demeden sahada çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. İlk günkü dava bilinci ve ilk günkü aşk ile... Hep vurguladığımız gibi davamız bir, hedefimiz 2023." ifadelerini kullandı.

Kandemir ise Ardahan'a büyük önem verdiklerini ve teşkilat mensuplarına güveninin tam olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardahan'da 3 kademe il yönetimimizle bir araya geldik. İlimizin sorunlarını, çözüm önerilerimizi ve çalışmalarımızı istişare ettik. Teşkilatlarımız, mücadelemizi milletimize anlatmaya devam edecek. Allah'ın izniyle 2023'de yeniden kazanacağız. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanacak. Teşkilatımızın birliği, beraberliği ve heyecanı daim olsun." - ARDAHAN

YORUMLAR
500
AK Parti'li Necip Nasır, Tire'de muhtarlarla bir araya geldi AK Parti'li Necip Nasır, Tire'de muhtarlarla bir araya geldi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: İHA

Erkan Kandemir, AK Parti, Hisarcık, Ardahan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı
10:14 Oyuncu Ali Erkazan, Seda Sayan'a ettiği küfürle ağızları açık bıraktı! Sözleri büyük tepki çekti
10:03 Taksim'de bir şahıs, kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
09:46 Mersin'de, Avrupa ülkelerine sevkiyatı plananan 105 kilo eroin ele geçirildi
09:09 Beşiktaş, transferde bombayı patlatıyor! Real Madrid ile yollarını ayıran Isco ile ilk temas kuruldu
08:49 Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti
07:48 "Merve, Murat'tan sonra delirdi" sözlerine Murat Dalkılıç'tan sert tepki: Merve özgürce, canı nasıl istiyorsa yaşıyor
07:43 Pençe-Kilit'te şehit düşen uzman çavuşun yıllar önceki paylaşımı yürek yaktı: Annemin çığlığına tüm şehir uyanacak, ama ben uyanmayacağım
05:33 Tayvan Savunma Bakanlığı: Çin'e ait 49 askeri uçak, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçti
02:48 Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 büyükelçi merkeze çekildi, yerlerine yeni isimler atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 11:19:04. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ardahan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement