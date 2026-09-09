AK Parti'de önceki dönem milletvekilleriyle istişare toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'de önceki dönem milletvekilleriyle istişare toplantısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Bizim davamızda vefa, geçmişi hatırlamaktan öte; aynı istikamete yürüyen gönüllerin birbirine sadakatidir" "Anadolumuzu mahalle mahalle, sokak sokak birlikte arşınladığımız; bugünlere ulaşmamızda alın teri, emeği, duası ve izi bulunan kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızla hemhal olduk"

"Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında siyaset vizyonunu halkla paylaşan, kitlelerin taleplerini, düzenlemelerle ilgili geri bildirimlerini alan AK Parti, önceki dönem milletvekilleriyle bir araya gelerek sahaya dair gözlem ve değerlendirmelerini dinledi.

Önceki dönem AK Parti milletvekilleri, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında AK Parti Kongre Merkezinde gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, önceki dönem milletvekillerinden Nevzat Pakdil, Ramazan Can ve Asım Aykan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 40 milletvekili ile gündeme dair istişarelerde bulunuldu.

Bu toplantıların önceki dönem AK Parti'de milletvekilliği yapmış isimlerle 40'ar kişilik gruplar halinde devam edeceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Davamızın ilk adımlarını birlikte attığımız, aynı heyecanla yüreklerimizin çarptığı; gönül gönüle, omuz omuza nice mücadeleyi birlikte verdiğimiz geçmiş dönem milletvekillerimizle Genel Merkezimizde bir araya geldik. Anadolumuzu mahalle mahalle, sokak sokak birlikte arşınladığımız; bugünlere ulaşmamızda alın teri, emeği, duası ve izi bulunan kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızla hemhal olduk. Dünden bugüne uzanan 25 yıllık destansı mazimizi birlikte yad ederken; hatıralarımızı tazeledik, kardeşliğimizi perçinledik, geleceğe dair ümitlerimizi uhuvvet ve muhabbet ikliminde aynı dualarda buluşturduk. Çünkü bizim davamızda vefa, geçmişi hatırlamaktan öte; aynı istikamete yürüyen gönüllerin birbirine sadakatidir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş ise yaptığı paylaşımda, önceki dönem AK Parti milletvekilleri ile istişare ettiklerini, sahaya dair gözlem ve değerlendirmelerini dinlediklerini ve tecrübelerinden istifade ettiklerini belirterek, "Davamıza emek veren yol arkadaşlarımızla muhabbetimizi ve gönül bağımızı daima güçlü tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Elitaş, AK Parti, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de önceki dönem milletvekilleriyle istişare toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böcek davasında bavul dolusu para detayı Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Sancaktepe’de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu

12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:12:29. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'de önceki dönem milletvekilleriyle istişare toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement