AK Parti'de, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Roman kardeşlerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi sadece sözde bırakmadık. Yasal düzenlemeler, projeler, stratejiler, eylem planlarıyla bu alanda tüm Roman vatandaşlarımıza dokunan düzenlemeler ve çalışmaları artan bir ivmeyle yapma konusunda gayret içerisinde olduk." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Yenilikçi Politikalar" başlıklı çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak bir süredir çeşitli alanlarda çalıştaylar düzenlediklerini, bunların akabinde de yerinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle 8 Nisan'ın Romanlar Günü olarak ilan edildiğini dile getiren Sarıeroğlu, bu tarihin öncesinde bir çalıştay yapıp, Romanlarla ilgili çalışmaları gözden geçirmek, önerileri dinlemek istediklerini söyledi.

Romanların hayatına dokunan önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Sarıeroğlu, "Bugün, ülkemizin dört bir köşesinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yeni ihtiyaçlar, beklentiler, talepler, bunlarla ilgili kapsamlı istişarelerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

AK Parti olarak ortak akla, istişareye, birlikte çalışmaya önem verdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin geçen yaz 13 şehri ziyaret ederek Romanlarla ilgili bir rapor hazırladığını, onun üzerine de bu çalıştayın yapılacağını belirtti.

"Sizlerin görüşleriyle katkı sağlamak arzusundayız"

Çalıştayın ardından yine bir araya gelineceğini ve saha çalışmasının yapılacağını ifade eden Sarıeroğlu, "Devletimizin, hükümetimizin bugüne kadar getirmiş olduğu aşamalara bizler de siyaset ayağında, sivil toplumla birlikte bütünleşerek, bir köprü oluşturarak sizlerin görüşleriyle katkı sağlamak arzusundayız." dedi.

8 Nisan Romanlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından illere bir yazı gönderilerek Romanlara yönelik iftar programlarının düzenleneceğini bildiren Sarıeroğlu, AK Parti teşkilatları olarak Romanlarla ramazanda da birlikte olacaklarını söyledi.

Sarıeroğlu, "İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizin en önemli rengi olarak gördüğümüz Roman kardeşlerimize yönelik ayrımcı yaklaşımları ortadan kaldırmak, hayatın her alanında Roman kardeşlerimizle beraber olmak için gereken gayreti gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Roman kardeşlerimize olan sevgimizi, muhabbetimizi sadece sözde bırakmadık. Yasal düzenlemeler, projeler, stratejiler, eylem planlarıyla bu alanda tüm Roman vatandaşlarımıza dokunan düzenlemeler ve çalışmaları artan bir ivmeyle yapma konusunda gayret içerisinde olduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok doğru bir yolda olduğumuzu da görüyoruz"

Sarıeroğlu, Romanların istihdamına destek olmak, eğitim seviyelerini yükseltmek, mesleki becerilerini arttırmak konusunda sahada çok sayıda projenin yürütüldüğünü aktardı.

Romanlara yönelik çalışma yapan bir sivil toplum kuruluşuyla her hafta görüşmelerinin olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Bu görüşmelerimizin de sahada ses getirdiğini düşünüyorum. Özellikle muhalefet kanadında böyle paylaşımlarımızdan sonra bazı sesler geliyor. O yüzden çok doğru bir yolda olduğumuzu da görüyoruz, biliyoruz." dedi.

Görüşmelerde, konut konusunun öncelikli olarak dile getirildiğini belirten Sarıeroğlu, "Bu bağlamda geçmiş dönemlerde TOKİ ile yapılan iş birlikleri oldu. Yaklaşık 4 bin 608 sosyal konut inşa edildi. Konut konusuyla alakalı görüşlerinizi özellikle almak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alana yönelik yeni bir perspektifle çalışmalar ortaya koyma arzusundayız." diye konuştu.

"Herkesin masanın altına ötelediği sorunları, biz gün yüzüne çıkardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da Romanları, medeniyetin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ve tüm hizmetleri de bu anlayışla yürütmeye gayret ettiklerini söyledi.

Romanlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, yeni strateji belgesi ve eylem planının taslak çalışmalarının da son aşamada olduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Bekle de AK Parti olarak politikalarında samimiyetin öncelikleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Herkesin masanın altına ötelediği sorunları, biz gün yüzüne çıkardık ve tartıştık. Bazı dostlarımız çok iyi hatırlar, bundan 15 sene önce bir araya geldiğimizde en büyük sorunlarımız nedir diye konuşurken, 'karar alma mekanizmalarında yer almamız' olduğu söylendi. Rabb'ime şükür, bugün genel merkezimizde hep beraber karar alma mekanizmalarının içinde nasıl yer aldığımızı gördük, Romanlara ilişkin strateji belgesini birlikte hazırladık. Ne mutlu yine bir aradayız. İnşallah önümüzdeki günlerde de çok daha hayırlara vesile olacak kararlara hep beraber imza atacağız."

Çalıştaya, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, sanatçılar ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı 100'den fazla davetli katıldı.