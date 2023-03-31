AK Parti'de seçim için hazırlıklar sürüyor! 3 il başkanlığına atama geldi - Son Dakika
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AK Parti'de seçim için hazırlıklar sürüyor! 3 il başkanlığına atama geldi

31.03.2023 10:23

AK Parti'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. İzmir, Karabük ve Karaman İl Başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle İzmir İl Başkanlığına Muhammet Bilal Saygılı, Karabük İl Başkanlığına Ferhat Salt ve Karaman İl Başkanlığına Murat Öztürk'ün atandığı bildirildi.

ESKİ İL BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

AK Parti'de seçim hazırlığı! 3 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de seçim hazırlığı! 3 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de seçim hazırlığı! 3 il başkanlığına yeni atamalar yapıldı
Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti'de seçim için hazırlıklar sürüyor! 3 il başkanlığına atama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de seçim için hazırlıklar sürüyor! 3 il başkanlığına atama geldi - Son Dakika
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