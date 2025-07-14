AK Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan videolu paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur" denildi.
AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Zaferin adı Türkiye" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti'den '15 Temmuz' paylaşımı: 'Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?