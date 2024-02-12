AK Parti'den 2 ilçede kadın adaylık - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den 2 ilçede kadın adaylık

AK Parti\'den 2 ilçede kadın adaylık

Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında bir çok ilçede mevcut başkanlarla devam edilmeme kararı alınırken, 2 ilçenin tarihinde ise ilk defa kadınlar belediye başkanlık ipini göğüslemek için aday oldu.

12.02.2024 12:48  Güncelleme: 12:55
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında bir çok ilçede mevcut başkanlarla devam edilmeme kararı alınırken, 2 ilçenin tarihinde ise ilk defa kadınlar belediye başkanlık ipini göğüslemek için aday oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin merkez, ilçe ve beldeler olmak üzere 60 belediye başkan adayışının ismi açıklandı. Kent merkezinde AK Parti Belediye Başkan Adayı İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay olurken, parti genel merkezi tarafından yaklaşık 4 yıl il başkanlığı yapan Uluçay belediye başkanlığına aday gösterildi. AK Parti'nin ilçelerdeki adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Başmakçı; Tuncer Kerpiç, Bayat; Halil İbrahim Bodur, Bolvadin; Fatih Kayacan, Çay; Hüseyin Atlı, Çobanlar; Ali Altuntaş, Dazkırı; Fatih Çiçek, Dinar; Nihat Sarı (Cumhur İttifakı), Emirdağ; Serkan Koyuncu, Evciler; Ali Dede Savaş, Hocalar; Ali Arslan, İhsaniye; Emine Gökçe, İscehisar; Seyhan Kılınççarslan, Sandıklı; Adnan Öztaş, Sinanpaşa; Erdal Karaman, Sultandağı; Mehmet Aldırmaz, Şuhut; İbrahim Eroğlu, Kızılören; Hüseyin Korkmaz."

2 ilçede kadın adayla ipi göğüslemek için aday oldu

AK Parti 3 ilçede mevcut belediye başkanları ile yola devam etmemem kararı aldı. Sandıklı'da Mustafa Çöl'ün yerine Adnan Öztaş, İscehisar'da Ahmet Şahin'in yerine Seyhan Kılınçarslan ve Şuhut ilçesinde ise Recep Bozkurt'un yerine İbrahim Eroğlu gösterildi.

Açıklanan listede AK Parti ilçede kadın belediye başkan adayları gösterirken, bu aynı zamanda ilçelerin tarihinde de bir ilk oldu. AK Parti İscehisar adayı Seyhan Kılınççarslan ve İhsaniye adayı Emine Gökçe oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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