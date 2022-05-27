AK Parti'den "27 Mayıs" mesajları - Son Dakika
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AK Parti'den "27 Mayıs" mesajları

27.05.2022 17:15
AK Parti'den "27 Mayıs" mesajları

AK Parti'li siyasiler, 27 Mayıs askeri darbesinin 62'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'li siyasiler, 27 Mayıs askeri darbesinin 62'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

???????AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesinin 62'nci yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle andığını belirtti.

Yıldırım, "Millet iradesini hedef alan vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da mesajında, Türkiye'ye, milli iradeye ve demokrasisine karşı gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde ezan şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, "27 Mayıs'ın gözü dönmüş darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarında kalacak, merhum Başbakan Adnan Menderes, arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan ise milletimiz tarafından kıyamete kadar hayırla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Demokrasimize dönük suikastlerin başı olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde, şehitlerimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yassıada zihniyetine karşı mücadelemiz devam ediyor." mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti genel başkan yardımcıları da 27 Mayıs askeri darbesinin 62'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kaynak: AA

Hasan Polatkan, Adnan Menderes, AK Parti, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den '27 Mayıs' mesajları - Son Dakika


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