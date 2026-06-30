AK Parti'den aile yapısını koruma vurgusu - Son Dakika
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AK Parti'den aile yapısını koruma vurgusu

AK Parti\'den aile yapısını koruma vurgusu
30.06.2026 11:56
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, küresel ölçekte aile kurumunu hedef alan sapkın akımlara karşı duracaklarını belirterek, kadın politikalarında aile yapısının güçlendirilmesi ve medeniyet değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Küresel ölçekte aile kurumunu vasıfsızlaştırmaya çalışan, fıtrata ve inanç değerlerimize aykırı her türlü sapkın akıma karşı durmak, asil Türk aile yapımızı ve mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek AK Parti olarak bizim en temel sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde, 'Medeniyetimizin Değerlerinden Türkiye Yüzyılı'na Kadın Politikaları İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, açıklamada bulundu. Ercan, "AK Parti olarak çeyrek asrı geride bırakan siyasi yolculuğumuz boyunca Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin desteğiyle Türkiye'nin her alanında tarihi reformlara ve asırlık eserlere imza attık. Bizler, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Bir toplumun yarısını oluşturan kadınları ihmal eden bir anlayışın hedeflerine ulaşması mümkün değildir' şiarıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla; bir dönem en temel eğitim hakkından mahrum bırakılan, inancı nedeniyle üniversite kapılarında bekletilen kadınlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırdık ve başörtüsü yasağını tarihe gömdük. Kadınlarımızın eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe, kamu yönetiminden diplomasiye kadar her alanda hak ettiği yeri almasını sağlayan devrim niteliğindeki reformları hayata geçirdik. Ancak biz, yapılanları hiçbir zaman yeterli gören değil; her zaman daha iyisini, daha ilerisini hedefleyen dinamik bir siyasi hareketiz" dedi.

'KADININ GÜÇLENMESİ, AİLE YAPIMIZIN TAHKİMİYLE BAĞLANTILIDIR'

İstişare toplantısında iki temel ekseni tartışmaya açacaklarını kaydeden Ercan, toplantıya ilişkin, "İlk olarak modern dünyanın getirdiği dinamikler karşısında kadının çalışma hayatı, girişimcilik ve kamusal temsil alanlarındaki varlığını güçlendirirken, aile-iş-yaşam dengesini gözeten yepyeni kavramlar üretmeyi hedefliyoruz. Bizim için kadının güçlenmesi, mukaddes aile yapımızın tahkim edilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Küresel ölçekte aile kurumunu vasıfsızlaştırmaya çalışan, fıtrata ve inanç değerlerimize aykırı her türlü sapkın akıma karşı durmak, asil Türk aile yapımızı ve mukaddes değerlerimizi muhafaza etmek AK Parti olarak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Çalışmamızın ikinci odak noktası ise ilhamını tamamen kendi medeniyet tarihimizden almaktadır. Dünyanın ilk kadın sivil toplum teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum'un (Anadolu Bacıları) üretken ruhu ile cihan imparatorluğunun harcını karan Hayme Ana'nın kurucu liderliği ve feraseti bugün bizim en büyük kılavuzumuzdur. Anadolu irfanında karşılık bulan bu kurucu akıl, feraset ve toplumsal sorumluluk bilinci, üreteceğimiz yeni politika dilinin en sağlam felsefi dilini oluşturmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tuğba Işık Ercan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den aile yapısını koruma vurgusu - Son Dakika

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