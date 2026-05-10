AK Parti'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım

AK Parti, Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Her ismin, her emeğin, her hikayenin ardında bir anne var. Bir hayatı büyüten, bir nesli yetiştiren, milletimize güç veren annelerimizin günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan paylaşımda farklı meslek gruplarında başarılı isimlerin anneleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın görüntülerine yer verildi.

Video paylaşımda, "Ekranda gördüğünüz bu eserlere katkı sunan tüm isimlerin arkasında bir anne var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümleleri yer aldı.