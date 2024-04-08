AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.
Mazbatasını dün alan Memiş, Bayburt Belediyesinde düzenlenen programın ardından Hükmü Pekmezci'den görevi devraldı.
Memiş, törende yaptığı konuşmada, Pekmezci'ye görev süresince yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.
Bütün Bayburtluların Belediye Başkanı olarak kente hizmet etme yarışı ve gayreti içerisinde olacağını belirten Memiş, "Buradan oy veren, vermeyen bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunun bilinmesini isterim ki 2014-2019 yılları arasında da Bayburt'ta belediye başkanlığı yaptım. Ömrümüz nereye kadardır bilmeyiz. Herkes bilmeli ki Bayburt'ta yaşayan mukim, misafir ve gurbetçilerimizin siyasal partileri, siyasal tercihleri, PKK ve diğer terör örgütlerle yakın olmadıktan sonra hepsi bizim için birdir." diye konuştu.
Pekmezci ise 5 yıl boyunca Bayburt halkının her bir ferdini kendinden bir parça olarak gördüğünü, hiç bir zaman ayrım yapmadığını aktardı.
Görevin bir bayrak yarışı olduğuna işaret eden Pekmezci, "Şehrimize bizden daha iyi hizmet yapacağınız düşüncesiyle görevi teslim etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.
Görevi devralan Memiş, tebrikleri kabul etti.
Programa, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, partililer ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı Seçilen Mete Memiş Göreve Başladı - Son Dakika
Efeler Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısında Başkan Anıl Yetişkin, belediyenin mevcut borç miktarını açıkladı. Belediyenin vadesi geçmiş borcu 458 milyon 540 bin TL olarak belirlendi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekleşecek, bir tarih var' dedi. Netanyahu, İsrail ordusunun kente gireceği tarihin belli olduğunu duyurdu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 bin 445 kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda, 8 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahıs tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, 19 kişiye yoklama kaçağı oldukları gerekçesiyle tebligat yapıldı ve 3 motosiklet trafikten men edildi. Denetimler sırasında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 şarjör, 2 tüfek, 1 motosiklet, 75 gram kannabinoid, 4 gram esrar, 63 adet captagon hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini açıkladı. Ankara, bu duruma karşı yeni tedbirler alacağını duyurdu. Fidan, yardımın Ürdün makamlarından izin alındıktan sonra İsrail'e iletilmesine rağmen ret cevabı aldıklarını belirtti. İsrail ateşkes ilan edene kadar tedbirlerin devam edeceği mesajını verdi. ABD, Mart ayı başında ilk kez Gazze'ye havadan yardım bırakmıştı. Almanya ve Fransa da Gazze'ye yardım ulaştıran ülkeler arasında yer alıyor.
MHP'den aday olduğu seçimlerde Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Derya Bulut, mazbatasını aldı. Bulut, vatandaşlara teşekkür ederek göreve başladığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?