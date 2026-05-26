Güler, CHP\'de yaşanan sürecin CHP\'nin iç meselesi olduğunu söyledi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)yaşadığı hukuki sürecin partinin iç meselesi olduğunu, AK Parti ile bir ilgili olmadığını belirtip, grup başkanı seçilen Özel'in parti tüzüğü gereği genel başkana bağlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sivas'ta basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'de yaşanan hukuki süreçle ilgili sorulara verdiği yanıtta, yaşananların AK Parti ile ilgisi bulunmadığını, CHP'nin iç meselesi olduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyet Halk Partisindeki yaşanan olayda bizi bir şekilde işin içerisine katmaya çalışıyorlar ama bizimle alakası olan şeyler değil. Bunu hep söyledik. Yargıdan farklı kararları bekleyebilirler, isteyebilirler. Türkiye Cumhuriyeti; Anayasa ve hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız yargıya erişim, herkesin hakkı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu dava yıllar önce açılmış. Talep edenler Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, il başkanları, belediye başkanları, kendi içlerinde. Yerel mahkeme ret kararı vermiş. Sonra istinafta başka bir karar çıkmış. Bizimle alakası yok ki. Yargının kararını beğenmeyebilirsiniz, birileri de beğenebilir. Beğenmeyenler için Yargıtay var. Bu konuda haklarınızı arayabilirsiniz. Karar sizin açınızdan doğru olmayabilir, yanlış buluyor olabilirsiniz. Bunun takip edileceği yer yargı mercileridir. Sizin siyaseten söyleyeceğiniz şeylerin önemi yok ki. Önemli olan toplumsal huzuru bozmadan, herhangi olumsuz bir görüntüye sebebiyet vermeden aklı selim bir şekilde yargı sürecini takip etmek ve bu konuda gerekli duruşu sergilemek daha kıymetlidir. Şu anda mahkemenin verdiği karar eski yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğidir" dedi.

Grup başkanı genel başkana bağlı olmalı

Güler, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmeyerek, grup başkanlığını nasıl yürüteceği yönündeki bir soruya ise, "Partinin genel başkanı milletvekili değilse, mecliste temsilen grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçilir. Ben de grup başkanıyım. Çünkü genel başkanımız milletvekili değil Cumhurbaşkanı. Parti tüzüğümüz gereğince Grup Başkanı, Genel Başkana bağlı olarak çalışır. Yani talimat ve emirleriyle mesuldür. Bu; AK Parti tüzüğünde de böyledir, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde de böyledir. Siz burası benim kendi alanım diyorsanız parti tüzüğüne göre genel başkanı gerekli kararı verir. ya o haliyle kabul eder, ya da görevden alır. Ama şunu herkes bilsin ki grup başkanları genel başkana bağlı olarak çalışır, onun talimatı ve bilgisi dahilinde görev yaparlar" şeklinde cevap verdi. - SİVAS