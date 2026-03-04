AK Parti'den CHP'ye Eleştiri: İşçiler Maaş Alamıyor - Son Dakika
AK Parti'den CHP'ye Eleştiri: İşçiler Maaş Alamıyor

04.03.2026 15:53
Bilal Saygılı, CHP'yi Karşıyaka Belediyesi'ndeki işçilerin maaş sorununa sessiz kaldığı için eleştirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'li siyasetçileri "Karşıyaka Belediyesi'ndeki işçilerin düzenli maaş alamamalarına sessiz kaldıkları" gerekçesiyle eleştirdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, Karşıyaka Belediyesinde işçilerin 7 aydır eksik ve taksitli maaş aldıkları gerekçesiyle eylem yaptıklarını hatırlattı.

CHP'li siyasetçilerin hükümeti hedef almak yerine bu konulara çözüm bulmasını öneren Saygılı, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediyesi'nde tam 5 yıldır maaşlar düzenli ödenmiyor. İşçilerin 7 aydır maaş alacaklarından oluşan paraları Karşıyaka Belediyesince gasp edilmiş durumda. Bir belediye düşünün ki meclis toplantısında emeği ve alın teri sömürülen işçiler alacakları için pankart açsın. Bir belediye başkanı düşünün ki kendi işçisine verdiği randevuyu iptal etsin, onların yolundan kaçsın ve tüm bunlar emek, hak, işçi, sosyal demokrasi edebiyatı yapan CHP'de tekraren yaşansın. AK Parti'yi dilinden düşürmeyen, milletvekillerimizi ve genel başkan yardımcımızı mesnetsiz iddialarla durmadan gündemde tutan CHP'li yetkililer ve onların aslan parçası CHP İl Başkanı bakalım bu konu hakkında ne yapacak? İşçinin ve emeğin yanında mı duracak yoksa kendi siyasi elini koruyup sorunu halının altına mı süpürecek?"

Kaynak: AA

