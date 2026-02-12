AK Parti'den CHP'ye Tepki: Kredi Kullanımına Ret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti'den CHP'ye Tepki: Kredi Kullanımına Ret

12.02.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da AK Parti, CHP'nin belediye hizmetleri için kredi kullanımına ret vermesine tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti'li üyeleri, kente yapılacak hizmetlere ilişkin belediyenin kredi kullanımına CHP grubunun ret kararı vermesine tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler ve meclisin plan ve bütçe komisyonu üyesi AK Parti'li Fatih Gürer, belediye meclis toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Nuri Güler, CHP'nin grup kararı alarak birçok konuya ret kararı verdiklerini söyledi.

CHP'lilerin meclise "istemezük" mantığıyla geldiğini savunan Güler, "Gelecek olan imkan ve kaynakların durdurulmasıyla alakalı ortak karar almışlar. Bunların altında yatan sebeplerle ilgili de anladık ki biraz şahsi, siyasi hesapların olduğunu gördük. Kendi siyasi gelecekleri adına memleketin yatırımlarının önünün kesilmesi bizleri çok üzdü. CHP grubunda bir akıl tutulması var." dedi.

AK Parti'li Fatih Gürer de 17 ilçede planlanan sıcak asfalt, selle mücadelede istinat duvarları, yol ve köprü gibi çalışmalar için gerekli maddi kaynağın İller Bankasından kullanılmasına CHP'li komisyon üyelerinin ret kararı verdiğini anlattı.

Hizmetin önünde engel oluşturulduğunu söyleyen Gürer, şunları kaydetti:

"Geçen ay CHP'li meclis üyeleri erteleme tutanağı tutturup bu konuların görüşülmesini ertelemişlerdi. Biz de bu meclis yine gündeme getirdik. Bu konuyla ilgili ne yazık ki CHP'li plan bütçe komisyon üyeleri grup kararı aldıklarını söyleyerek bu hususta ret kararı verdiler. Yani hizmetlerin yapılması için lazım olan bu kredilerin kullanılmasına karşı oy kullandılar, ret kararı verdiler."

Gürer, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede yapılması planlanan diş sağlığı ünitelerinin kurulmasına ilişkin maddenin de CHP'li üyeler tarafından ertelendiğini, bu nedenle karar alınamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, AK Parti, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den CHP'ye Tepki: Kredi Kullanımına Ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:24:45. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den CHP'ye Tepki: Kredi Kullanımına Ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.