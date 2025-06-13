AK Parti'den Enerji ve Madencilik Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den Enerji ve Madencilik Düzenlemesi

13.06.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, enerji ve madencilik alanında bürokrasiyi azaltacak yasal düzenlemeleri TBMM'ye sundu.

AK Parti'den enerjiye yönelik kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanı Güler:

"Kurum görüşlerinin süresinde verilmesi, orman ve mera izinlerinin sadeleştirilmesi, ÇED sürecinde eş zamanlı başvuru imkanı ve stratejik madenlerde izin verilmiş sayılır"

"Ruhsat düzenlenmeden önce tüm izinlerin alınması zorunlu hale getirilmekte ÇED ve diğer onaylar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Kurumlar arasında anlaşmazlıklar bir kurul tarafından da karara bağlanıp çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilmektedir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Ruhsat düzenlenmeden önce tüm izinlerin alınması zorunlu hale getirilmekte ÇED ve diğer onaylar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Kurumlar arasında anlaşmazlıklar bir kurul tarafından da karara bağlanıp çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilmektedir" dedi.

Güler, AK Parti Grup Yönetimi fuaye alanında açıklama yaptı. Güler, 21 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirtti.

Güler, İsrail'in İran'a saldırmasını değerlendirerek, "Dün akşam gerçekten şiddetle kınadığımız, lanetlediğimiz bir saldırıyla da karşı karşıya kaldık. Katil soykırımcı İsrail adeta Orta Doğu'yu yeniden bir çatışma alanı haline getirecek bir saldırıları dün gece itibariyle İran'ın değişik şehirlerinde ve başkentinde saldırılar düzenledi. Tabii bu saldırıları biz lanetliyoruz, kınıyoruz. Uluslararası hukuku içe sayan, yok sayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası kuruluşların kararlarını adeta yok eden, bunları değersizleştiren bu saldırı hem dünya barışı için hem bölgenin güvenliği açısından gerçekten büyük bir sorun haline gelmiştir. İnşallah uluslararası hukuk bağlamında ilgili devletler, kurumlar, kuruluşlar devreye girmek suretiyle dünya barışını, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirecek büyük bir sorun haline getirecek bu saldırıların bir an önce durması ve uluslararası hukukun devreye girmesini de buradan temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler, yaklaşık 22 yıllık bu dönem içerisinde, 2022 yılında enerji ve madencilik ithalatımız 96.5 milyar dolar iken yapılan çalışmalar ciddi yatırımlar neticesinde 2024 yılında 65.6 milyar dolara gerilediğini belirterek, "2002 yılında 31 bin 846 megawatt olan kurulu gücümüz 2024 Nisan itibariyle 118 bin 668 megawatta ulaşmıştır. 2035 yılı için hedeflenen kurulu güç hedefimizde 326 bin 700 megawatt olacaktır" şeklinde konuştu.

Güler, madencilik faaliyetlerinde çevresel yükümlülükler netleştiğini belirterek, "Rehabilitasyon bedelini yeniden tanımlıyoruz. Rehabilitasyon bedeli artık sadece sahanın doğaya kazandırılması için kullanılacak ve nemalandırılarak takip edilecek bir mali yükümlülük haline getirilmektedir. Ruhsatlı sahalarda yatırım yapılmadan ruhsat elde tutma uygulamasına son vermekteyiz. Ruhsat uzatımları artık üretim taahhütlerinin yerine getirilmesine bağlanmakta, belirlenen oranda üretim yapılmaması halinde ruhsatların iptaline de gidilebilecektir. Stratejik ve kritik madenler için özel düzenleme getiriliyor. Bu madenlerle ilgili gerektiğinde acele kamu ulaştırma yapılabilecek, stok yükümlülüğü getirilecek ve kamu menfaati de gözetilecektir. Tüm izinler tek bir sistem üzerinden takip edilecektir. Ruhsat düzenlenmeden önce tüm izinlerin alınması zorunlu hale getirilmekte ÇED ve diğer onaylar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Kurumlar arasında anlaşmazlıklar bir kurul tarafından da karara bağlanıp çözüme kavuşturulacaktır. Yatırım teminatı zorunlu hale getirilmektedir. Yatırımcıların sadece kağıt üzerinde ruhsat almalarının önüne geçilecek gerçek yatırım yapma niyetinde olanlara da öncelik verilecektir" şeklinde konuştu.

Madencilikte bürokrasinin azaltıldığını kaydeden Güler, "İzin süreçleri hızlanmakta ve yatırımcılar için öngörülebilirlik artırılmaktadır. Bugün enerji ve madencilik sektörlerinde izin süreçleri ortalama 42 ila 48 ay gibi çok uzun sürelerde tamamlanabilmektedir. Bu teklifimiz ile bu süreyi ortalama 30 aya düşürmeyi hedefliyor. Kurum görüşlerinin süresinde verilmesi, orman ve mera izinlerinin sadeleştirilmesi, ÇED sürecinde eş zamanlı başvuru imkanı ve stratejik madenlerde izin verilmiş sayılır uygulaması gibi yatırım süreçlerini ciddi biçimde geciktiren hususlar hızlandırılmış olacaktır. Mevcut durumda sektörde 4 bin 315 arama ruhsatı 7 bin 148 işletme izini bulunmaktadır" diye konuştu.

Emekli aylıkları ile ilgili düzenlemeye ilişkin soruya Güler, "Şu anda gündemde değil. Herhangi bir görüşme yapılmadı. Temmuz ayı ilk üçüncü günü hem memur hem emekliklere yapılacak zam ortaya çıkıyor. O günkü şartlarda ilgili Bakanlarımızla görüşme olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Güler, Madencilik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Enerji, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Enerji ve Madencilik Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:36:09. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Enerji ve Madencilik Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.