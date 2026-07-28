AK Parti'den Eskişehir Belediyesi'ne Kira Eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 3 siyasi programın salon kira bedellerinin ödenmediğini öne sürerek, belediye yönetimi eleştirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın görev yaptığı dönemde AKM'de 3 ayrı siyasi program gerçekleştirildiğini aktardı.

Söz konusu programların 19 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen il kongresi, 8 Mart 2026'da eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı program ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen grup toplantısı olduğunu ifade eden Albayrak, bu organizasyonların yerel koordinasyonunun dönemin İl Başkanı Talat Yalaz ve ekibi tarafından yürütüldüğünü savundu.

Büyükşehir Belediyesinin yayımladığı tarifelere göre AKM'nin kira bedelinin 2025 yılı için 150 bin lira, 2026 yılı için ise program başına 200 bin lira olduğunu bildiren Albayrak, 3 program için toplam 550 bin lira tahsil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Albayrak, söz konusu kira bedellerinin ödenmediğini iddia ederek, salonların tahsisine ilişkin önceden hazırlanmış talep yazısı, sözleşme veya protokolün de olmadığını savundu..

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye ve Yalaz'a çağrıda bulunan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu 3 program için Büyükşehir Belediyesine kim başvurmuştur? Salonların kira bedelleri ödenmiş midir? Ödendiyse faturaları ve ödeme makbuzlarını kamuoyuyla paylaşacak mısınız? AKM, Talat Yalaz ve ekibine hangi yazılı talep, karar ve hukuki dayanakla tahsis edilmiştir? Toplam 550 bin lira tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiş midir? Edilmediyse bu bedel neden alınmamış, ücretsiz kullanım talimatını kim vermiştir?"

Yalaz'ın CHP'den ihraç edilmiş olmasının veya farklı siyasi oluşuma yönelmesinin geçmişte gerçekleştirilen programlara ilişkin mali ve siyasi sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını savunan Albayrak, "Partiler değişebilir, tabelalar değişebilir, Eskişehirlinin hakkı ortadan kalkmaz. Konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyacak ve bütün sorularımıza resmi, yazılı cevap isteyeceğiz. Beklentimiz nettir. Ödeme yapıldıysa belgeleri açıklayın, yapılmadıysa 550 bin liralık kamu alacağının neden tahsil edilmediğinin hesabını Eskişehir halkına verin." değerlendirmesinde bulundu.