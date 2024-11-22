AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Depreme Dayanıksız Bina Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Depreme Dayanıksız Bina Eleştirisi

AK Parti\'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'ne Depreme Dayanıksız Bina Eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kent Lokantası'nın bulunduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu iddia ederek, belediyenin bu konuda vurdumduymaz davrandığını açıkladı. Albayrak, bina ile ilgili can güvenliğinin tehlikeye atıldığını vurguladı.

22.11.2024 17:41  Güncelleme: 17:55
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nın bulunduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu iddia ederek, "Can güvenliğini hiçe sayan bir yapıda bu vurdumduymazlık nedir? Anlam veremiyoruz" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Eylül'de açılan Kent Lokantası binasının depreme dayanıksız olduğu iddia edildi. İddialara göre binanın depreme dayanıksız olduğu 3 yıldır bilinirken, buna rağmen belediye tarafından bina Kent Lokantası yapıldı. Yüzlerce vatandaşın yemek yediği binanın taşınması gündemde.

"Vatandaşın canını hiçe sayan vurdumduymazlığa anlam veremiyoruz"

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, binanın eski Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı binası olduğunu ve depreme dayanıksız olmasından dolayı boşaltıldığını söyledi. Binanın boşaltılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra Kent Lokantası yapıldığını söyleyen Albayrak, "Orası eskiden Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının olduğu yerdi. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle orayı 2 yıl önce taşımışlardı. Şu anda orayı Kent Lokantası yaptılar. Gerçekten vatandaşın canını hiçe sayan bir yapıya sahip olduklarını gösteriyorlar. Hatırlarsanız, 56 yıllık bir su deposu şu an kız yurdu olarak hizmete açıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin bu konuda kapsamlı çalışmalar yapması gerekiyor. Ancak gelinen noktada Eskişehir'in ciddi bir kentsel dönüşüm sorunuyla karşı karşıya olduğu, depreme dayanıksız binaların sayısının her geçen gün arttığı ve buna rağmen hiçbir somut adım atılmadığı görülüyor. Bundan bir hafta önce bina yıkımı esnasında plansız ve tedbirsiz yol yürümelerinden dolayı kaza meydana geldi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı tarafından yapılan açıklamada 6 bin binanın yıkılması gerektiğine dikkat çekildi. Bizim ısrarla kentsel dönüşüm dememizin maksadı buydu. Can güvenliğini hiçe sayan bir yapıda bu vurdumduymazlık nedir? Anlam veremiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Depreme Dayanıksız Bina Eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne Depreme Dayanıksız Bina Eleştirisi - Son Dakika
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