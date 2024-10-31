AK Parti\'den Gökhan Mustafa Demirtaş Açıklaması

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Gökhan Mustafa Demirtaş ile ilgili, " İYİ Parti'den Zonguldak Gülüç Belde Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu şahsın partimizle bağı bulunmamaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 'cinsel saldırı' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, "2023 yılında disipline sevk edilerek partimizden uzaklaştırılan Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den Zonguldak Gülüç Belde Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu şahsın partimizle bağı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA