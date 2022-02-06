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AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz - Son Dakika

AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz

06.02.2022 21:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasıyla ilgili birçok kesimden geçmiş olsun mesajı gelirken bunların dışında kalanlar da oldu. HDP'li Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" tweetiyle tepki çekerken paylaşımını kısa süre sonra sildi. Kaya'nın paylaşımına ise AK Partili Ömer Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz." dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yakalandı. Erdoğan ve eşine birçok siyasi liderden geçmiş olsun mesajı gelirken siyaset sahnesi bir anda yumuşadı. Ancak gelen mesajlar arasında skandal ifadeler kullananlar da vardı. Bunlar arasına HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da yer aldı.

AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin paylaşımına tepki: Kınıyoruz

TWEETİNİ SİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüda Kaya, "Dilerim geçmiş olmasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin tepki çekmesinin ardından Hüda Kaya, paylaşımını silerek yeni tweet attı. Kaya, yeni tweetinde, "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi.

AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin paylaşımına tepki: Kınıyoruz

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KÖLELİK YAPAN ZİHNİYETTİR BU"

Hüda Kaya'nın skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletvekili sıfatı taşıyan birinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağlığına dönük insanlık dışı ifadesini lanetliyoruz. Masum insanları öldüren terör örgütüne kölelik yapan birinin zihniyetidir bu. En temel insani değerlerden yoksun, katillere kölelik yapan bir şahsiyetsizliktir bu. Bunakarşı hukuki ve siyasi en kararlı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin paylaşımına tepki: Kınıyoruz
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Son Dakika Politika AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz - Son Dakika
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