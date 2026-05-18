AK Parti, İstanbul'da yeni nesil teşkilat modeli 'Her Site Bir Teşkilat'nı tanıttı

18.05.2026 22:52  Güncelleme: 23:02
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, değişen şehir hayatına uygun yeni nesil teşkilat modelini tanıttı. Pilot bölge Başakşehir'de başlatılan uygulama kapsamında sitelere temsilci atanacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Her Site Bir Teşkilat' programında yeni nesil teşkilat modelini tanıttı. Özdemir, "İstanbul'da mahalle hamilerimizle, sokak gönüllülerimizle ve şimdi de site temsilcilerimizle değişen hayat ritmine uygun yeni bir temas modeli inşa ediyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda "Her Site Bir Teşkilat" programı gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı. AK Parti'nin İstanbul'da hayata geçirdiği yeni nesil teşkilat modelinin detaylarının anlatıldığı programda, pilot ilçe Başakşehir'de yürütülen çalışmalar ele alındı. İlçedeki 659 sitenin 181'ine site temsilcisi atanırken, teşkilatlanma sürecine ilişkin yönerge ve eğitim materyalleri de tamamlandı. Site yönetim kurullarının oluşturulmasına devam edilen modelde, seçim işleri, teşkilat yapısı, sosyal faaliyetler ve idari süreçlere ilişkin görev dağılımları netleştirildi.

"İstanbul yeni bir şehir sosyolojisinin merkezine dönüşüyor"

Nüfusunun yüzde 70'inin sitelerde yaşadığı Başakşehir'in planlı şehirleşme yapısı ve genç nüfus profiliyle İstanbul genelindeki 8 bin 674 siteye örnek teşkil edecek modelin merkezi olarak seçildiği belirtildi. Programda yaptığı konuşmada İstanbul'un yalnızca fiziki olarak büyüyen bir şehir olmadığını belirten AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul, bugün yalnızca fiziki olarak büyüyen bir şehir değildir. Aynı zamanda yeni bir şehir sosyolojisinin merkezi haline gelmiştir. Yükselen her yeni siteyle birlikte şehirlerin silueti kadar insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın ritmi de değişiyor. Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı. Oysa bizim medeniyetimizde komşuluk vardır. Selam vardır. Kapı çalma vardır. Birbirinin derdiyle dertlenmek vardır. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir anlayışın mensupları olarak; bu gidişata kayıtsız kalamayız. İşte 'Her Site Bir Teşkilat' çalışması tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Pilot bölge Başakşehir

Pilot uygulamanın Başakşehir'de başlatıldığını açıklayan Özdemir, "Metrokent Sitesi 20 dönüm arazi üzerinde, 8 bin 300 vatandaşımızın ikamet ettiği ve 15 seçim sandığı ile birlikte başlı başına değerli bir mahallemizdir aslında. Amacımız, yaşayan, temas eden, takip eden güçlü bir organizasyon modeli kurmaktır. Her 15 günde bir yapılacak toplantılarla sitelerde yalnızca siyasi değil. sosyal hayatta ele alınacak" dedi.

"Önce İstanbul'a, ardından tüm Türkiye'ye yayılacak"

Yeni modelin geleceğin şehir hayatına hazırlanmış güçlü bir teşkilat vizyonu olduğunu ifade eden Özdemir, "Her Site Bir Teşkilat modeli geleceğin şehir hayatına hazırlanmış güçlü bir teşkilat vizyonudur. Her siteyi bir temas noktası, her haneyi bir gönül kapısı, her komşuluğu güçlü bir dayanışma alanı olarak görüyoruz. Bugün İstanbul'da mahalle hamilerimizle, sokak gönüllülerimizle ve şimdi de site temsilcilerimizle; şehrin her noktasına dokunan güçlü bir saha ağı kuruyoruz. 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' diyerek çıktığımız yolda mahallede hami, sokakta gönüllü, sitede temsilci anlayışıyla İstanbul'un değişen hayat ritmine uygun yeni bir temas modeli inşa ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

