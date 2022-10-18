AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif - Son Dakika
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AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif

18.10.2022 18:17
AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif

AK Parti kaçak tütünle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti kaçak tütünle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti İstanbul milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Bursa Milletvekili Osman Mesten ve 65 milletvekili imzasıyla Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasını Düzenlemesine Dair Kanun ve bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

11 maddeden oluşan teklifle, üreticilere teminat uygulaması getiriliyor. Ürün İzleme Sistemine müdahaleye ceza getiriliyor. Deneme üretimi kapsamında üretilen ürünlerin imha edilmesi ve buna uymayanlara para cezası getirilmesi öngörülüyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den kaçak tütüne yönelik teklif - Son Dakika
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