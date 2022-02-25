AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi

25.02.2022 00:57
AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi

Kırşehir'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkalığı tarafından 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi.

Kırşehir'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkalığı tarafından 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Züleyha Karademir, Genel Merkez Kırşehir İl Koordinatörü Sena Aktürk, Kırşehir AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Düğer, kadının toplumun en etkili birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi. Düğer konuşmasında; "Kadının ilerlemesi sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel ön koşullardandır. Kadın emeği, Türkiye'nin istikbali projesinde temel amacımız kadınların iş gücünde daha fazla ye almalarını sağlamak istihdama katılımlarını arttırmak yaşam kalite ve refah düzeylerini yükselterek kadınların ülke ekonomisine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için yönlendirmek ve bilgilendirilmesidir. Bu çalışmadan ana hedefimiz ise her kadının faydalanmasıdır" dedi. İl Başkanı Ünsal ise; kadının aile ve toplumun temel direği olduğunu ve kadının toplumda daha fazla varlık göstermesini önemseyerek geleceğe kadın-erkek birlikte yürüneceğini geçmişteki başarılı kadın profillerinin geleceğe de yol gösterdiklerini belirtti.

Programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, "Yapılan çalışma kapsamında 81 ilde dolaşıyoruz. Biz kadını daha güçlü kılmak istiyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği de kadına veriyoruz. Dünyanın merkezinde kadınlar var. Nereye bakarsanız kadının imzası ve kadının eli var. Ev, okul, sokak kadının eliyle daha güzel kadının eliyle var olur. Biz kadının ayakları üzerinde durması çalışmasını yapıyoruz bunu ise iki şekilde başarabiliriz. Eğitim, İstihdam. İstihdamı kadınlarımıza nasıl sağlarız düşüncesiyle çalışma yapıyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
AK Partili Çelik:  Bu işgali tümüyle reddediyoruz AK Partili Çelik:  Bu işgali tümüyle reddediyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti, Kırşehir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasını yasakladı!
00:54 Türk Hava Yolları, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rostov seferlerini iptal etti!
00:47 Olayların kadını Hande Sarıoğlu imaj değişikliği yaptı! Hayranları yeni haline tam not verdi
00:15 Şenol Güneş'in takım çalıştıracağı herkesi şaşırtan o ülke belli oldu!
00:10 Son Dakika: Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nı yoğun çatışma sonucu Rusların elinden geri aldı
00:09 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, önce Blinken ardından Kuleba ile telefonda görüştü
23:55 Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti
23:52 Taraftar dalga geçerek tepki gösterdi! Fenerbahçe'nin yediği gol gündem oldu
23:50 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Batı'ya Rusya ile ilgili yaptırım uyarısı: Yaptırımlarla yenemezsiniz
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 01:07:03. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement