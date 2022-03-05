AK Parti'den Kemalpaşa'ya "Karınca Modeli" ziyareti - Son Dakika
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AK Parti'den Kemalpaşa'ya "Karınca Modeli" ziyareti

05.03.2022 10:34
AK Parti'den Kemalpaşa'ya "Karınca Modeli" ziyareti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve teşkilat üyeleri, Kemalpaşa ilçesinde esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve teşkilat üyeleri, Kemalpaşa ilçesinde esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il başkanlığı tarafından yürütülen "Karınca Modeli" çalışması kapsamında teşkilat üyeleri, esnaf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de Örnekköy Mahalle Muhtarı Selma Ata, Halilbeyli Mahalle Muhtarı Mustafa Edis ve ilçedeki boncuk ocaklarını ziyaret ederek talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, İzmir'in tarım ve sanayi merkezlerinden biri olan Kemalpaşa'yı önemsediklerini ve yatırımlarla bunu gösterdiklerini belirtti.

Mart ayı itibariyle de "Köy Buluşmaları"na ağırlık vereceklerini aktaran Sürekli, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüz, ORKÖY projeleri kapsamında 2021 yılında 11 bini aşkın orman köylüsüne ve 12 orman köyü kooperatifine yaklaşık 354 milyon liralık destek sağladı. Türkiye'de yaklaşık 23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. Köylülerimiz için ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye ve ek istihdam alanları sağlamaya devam ediyoruz. 2022 ORKÖY bütçesi de 400 milyon lira olarak planlandı. Bakanlığımız bu çerçevede 12 bin orman köylümüze ulaşmayı hedefliyor. Kemalpaşalı hemşerilerimizin de bu desteklerden yararlandığını görmek mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

"Ayırmıyoruz, kayırmıyoruz"

KOSBİ'nin ve bin 350 hektar tarım alanının su ihtiyacını karşılayacak Yiğitler Barajı'nın gövde dolgu aşamasında olduğunu vurgulayan Sürekli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

" Adliye binamız ihale aşamasında. Çambel mevkiinde TOKİ'nin 3 etaptan oluşan, 2 bin konut, cami, ilk ve ortaokul ile iş yerlerini kapsayan projesindeki ilk etap bitmek üzere, ikinci etap yüzde 60, üçüncüsü ise yüzde 35 oranında tamamlandı. Biz ayırmıyoruz, kayırmıyoruz, hizmette ötekileştirmiyoruz. Kemalpaşa halkı da bunu görmüş. Bizi çok güzel karşıladı. İnanıyoruz ki 2024'te yerelde de yeniden hizmet, yeniden AK Parti diyecekler."

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AK Parti İl Başkanı Sürekli, esnaf odalarını ziyaret etti AK Parti İl Başkanı Sürekli, esnaf odalarını ziyaret etti

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Muhtar, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'den Kemalpaşa'ya 'Karınca Modeli' ziyareti - Son Dakika


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