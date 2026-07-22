Yayman: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm zamanı - Son Dakika
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Yayman: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm zamanı

22.07.2026 13:08
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Adalet ve Kalkınma (AK) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Adası'nda federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu belirterek, "Artık iki devletli çözüm zamanıdır.

Adalet ve Kalkınma (AK) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Adası'nda federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu belirterek, "Artık iki devletli çözüm zamanıdır. Kıbrıs Türk halkının artık müzakerelerde gidilecek bir yeri kalmamıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği Lefkoşa'da KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Yayman, ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rumların Kıbrıs'taki Türk askerini hedef alan açıklamalarını eleştirerek, "Türk ordusunun Ada'daki varlığı, hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur hem de Rum halkının güvencesi ve huzurudur. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur" dedi.

Kıbrıs Türk tarafının çözümden yana tavır almasına rağmen hep müzakerelerden zararlı çıktığını belirten Yayman, federasyon modelinin artık geçersiz olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Federasyon defteri kapanmıştır" sözüne atıfta bulunan Yayman, "Kıbrıs'ta artık iki devletli çözüm zamanıdır. Kıbrıs Türk halkının artık müzakerelerde gidilecek bir yeri kalmamıştır. Hem Annan Planı'na Rum'un verdiği tepki hem de Crans-Montana'daki görüşmelerde ortaya çıkan sonuç bunu ortaya koymuştur" diye konuştu.

Yayman, bu ayın sonunda Ada'ya gelmesi beklenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı ve halkı tarafından en iyi misafirperverlikle karşılanacağına emin olduğunu vurguladı. Kıbrıs davasının Türk milletinin davası olduğunu vurgulayan Yayman, "KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz. Son Türk devletini kuran büyük başbuğ rahmetli Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Onun fikirleri çok önemli, bugün onun fikirlerinin hayatta olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kıbrıs meselesi, Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır ve Kıbrıs Türk halkının geleceği Türk milletinin geleceğidir" ifadelerini kullandı.

"KKTC, çok zor şartlarda kurulmuş bir devlet"

Ziyarette Ayman'a eşlik eden Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ise Kıbrıs konusunda garantörlüğü sağlayan eski başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile KKTC'nin kuruluşunda emeği geçen Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak, "KKTC, çok zor şartlarda kurulmuş bir devlet" şeklinde konuştu.

Erdem, Türkiye ile KKTC'nin birlikte ilerleme yolunu seçtiğini söyleyerek, sudan sonra elektrik ve doğal gazın da Ada'ya getirileceğini belirtti. Türkiye ve KKTC'nin gelişim ve güvenliklerini ortak sağlayarak yollarına devam edeceğini dile getiren Erdem, Türkiye olarak KKTC'ye gereken tüm desteğin verileceğini aktardı.

Yayman'a ziyaretinde Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'in yanı sıra Başkan Vekili Şamil Ayrım ile AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya eşlik etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Hüseyin Yayman, Politika, AK Parti, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Yayman: Kıbrıs'ta iki devletli çözüm zamanı - Son Dakika

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