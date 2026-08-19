AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İlkay Çiçek 1,5 yıl partimize katılmak için çabaladı" - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İlkay Çiçek 1,5 yıl partimize katılmak için çabaladı"

AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İlkay Çiçek 1,5 yıl partimize katılmak için çabaladı"
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 1,5 yıldır partilerine katılmak istediğini ancak bu talebin reddedildiğini açıkladı. İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediye Başkanvekili seçilen Asuman Şen'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 1,5 yıl boyunca AK Parti'ye geçmek için girişimde bulunduğunu ancak bu talebin reddedildiğini açıkladı. İnan, "Partimizin 35'inci yılında İzmir'in tüm sorunlarını çözmüş ve İzmir'i dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediyesinde başkanvekili seçilen Asuman Şen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İnan'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan eşlik etti. Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçen İnan, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Çiçek, partimize dahil olmak için 1,5 yıl çaba gösterdi"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in AK Parti'ye katılmak için yoğun çaba sarf ettiğini ancak yetkili kurullar tarafından kabul edilmediğini vurgulayan İnan, "Milletimizin bilmesinde yarar var. Biz özellikle medyada AK Parti'nin ne kadar seçici olduğunu ve partimize dahil olan başkanlarımızla gücümüze güç kattığımızı söylüyoruz. Bu dahil olma sürecinde ne kadar titiz davrandığımızı belirtmek isterim. Bunun en net örneklerinden biri de Menderes'tir. Menderes Belediye Başkanı 1,5 senedir partimize dahil olmak için her türlü çabayı ve ısrarı gösterdi ancak partimizin yetkili kurumları bu talebi reddetti. Milletimize duyduğumuz sorumlulukla, ne kadar seçici davrandığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

"İzmir'i dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yola devam edeceğiz"

İzmir'de Cumhur İttifakı'nın birinci sırada olduğunu ve Menderes'teki seçimin bunun en güçlü örneklerinden biri olarak tarihe geçtiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Biz bu ilkeye bağlı kalarak hizmet etmeye devam ettik ve bu saatten sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Menderes'te artık çok daha güçlü bir dönem başlıyor. Menemen ve Aliağa'da hayata geçirdiğimiz büyük hizmetler ortada. İzmir merkezde olmayan hizmetler bu ilçelerimizde ete kemiğe büründü. Önümüzdeki ilk yerel seçimlerde İzmir'de hizmet belediyeciliğini sürdüreceğiz. Partimizin 35. yılında İzmir'in tüm sorunlarını çözmüş ve İzmir'i dünya şehri haline getiren kadrolar olarak yolumuza devam edeceğiz."

"Özgür Özel ve çevresi Mendereslilerden özür dilemeli"

CHP yönetimine yönelik de sert eleştirilerde bulunan Eyyüp Kadir İnan, Menderes'in 7 buçuk yıl önce AK Parti belediyeciliği ile tanıştığını hatırlatarak, "Bu sürenin sonunda Özgür Özel ve arkadaşları bir tercihte bulunarak aday gösterdiler. Sonrasında Menderes'e zarar veren ve belediyecilik namına kötü işlere bulaşılan bir süreç yaşandı. Özel ve yakın çevresi bu adayı gösterirken 'İçişleri Bakanlığı yapar' şeklindeki iddialı sözlerini hatırlatmak istiyorum. Bugün geldikleri noktada Mendereslilere bir özür borçlular. Utanmadan özür dilemek yerine aday çıkartmayı tercih ettiler. Siyasette en önemli şey ahlaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eyyüp Kadir İnan, İlkay Çiçek, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri İnan: 'İlkay Çiçek 1,5 yıl partimize katılmak için çabaladı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri İnan: "İlkay Çiçek 1,5 yıl partimize katılmak için çabaladı" - Son Dakika
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