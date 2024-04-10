AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı

AK Parti\'den MHP\'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı

AK Parti'den MHP'ye geçen Bolvadin Belediyesi'nin yeni başkanı Derviş Aynacı, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına dev bir pankartla asarak duyurdu.

10.04.2024 08:22  Güncelleme: 08:27
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Afyon'daki Bolvadin Belediyesi, AK Parti'den MHP'ye geçti. Yeni Belediye Başkanı Derviş Aynacı, önceki dönemden kalan borçları belediye binasına astı. Afişte kasada 0 TL olduğu ve 424 Milyon 43 Bin TL borç olduğu belirtildi.

Yerel seçimlerin ardından el değiştiren belediyelerde devir teslim törenleri yapıldı ve yeni başkanlar koltuklarına oturmaya başladı. O noktalardan biri de Afyon'un Bolvadin Belediyesi oldu. MHP'li Derviş Aynacı, yüzde 41.45 oy alarak AK Parti'li rakibi Fatih Kayacan'ı geride bıraktı. Yeni başkanın ilk icraatı iseönceki dönemden kalan borçları belediye binasına asmak oldu.

AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı

"KASADA 0 TL, TOPLAM BORÇ 424 MİLYON TL TESPİT EDİLMİŞTİR"

Asılan afişle, kasada 0 TL olduğu ve 424 Milyon 43 Bin TL borç olduğu ilçe sakinlerine ilan edildi. Dev afişte belediyenin çek ödemelerinden, SGK borçlarına kadar pek çok detayın yer aldığı görüldü. Cumhur İttifakı ortaklarından olan AK Parti ve MHP'nin seçimlerin ardından birbirlerine karşı yaptıkları bu hamle oldukça dikkat çekti.

AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı

AK PARTİ'DEN CHP'YE GEÇEN BELEDİYE DE AFİŞLE BORCU DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ise AK Parti'den CHP'ye geçen Dinar Belediyesi'nde de borçlar belediye binasına asılmış ve belediye kasasındaki toplam varlığın 642 bin TL, borcun ise 125 milyon TL olduğu duyurulmuştu.

Dinar Belediyesi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ertan Arslantürk: belediyelerinin şeffaf bir sistemde denetlebirliligi olması gerekiyor çok yazık su durumların kim bilir ne örnekleri var işini hakkıyla yapanlarda bu kötü duruma maruz kalıyor 29 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Şuan bir çok belediye borç içinde ancak günyüzüne çıkartılmıyor. 22 0 Yanıtla
  • Dogan Güneş: Ben Başkan olsam Bu şekilde teslim almam Yeni başkan ismi yapsın borcmu ödesin 16 0 Yanıtla
  • Hiçliğe Yolculuk: Bunları kim ödeyecek halk, ne yazık ki bunu hala bilmeyen insanlar var. 9 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Yiyin gari 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: Bu yolsuzluğun önüne geçilmesi imkansız bu durum heryerde var insanoğlu doyumsuz bu hantal yapının derhal lav edilmesi reformist bi anlayış ile yeni den düzenlenip Tıpkı Almanya daki gibi bölgesel yönetim şekline geçilmesi yerinde olacaktır aksi takdirde bu savurganlık /yolsuzluk /adam kayırmaca vs devam eder gider 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı - Son Dakika
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