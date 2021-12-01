AK Parti'den, Milletvekili Çokal hakkında çıkan haberlere yanıt geldi - Son Dakika

Antalya Eski İl Sağlık Müdür Dr. Ünal Hülür'ün, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın isteğini geri çevirmesi üzerine gördüğü baskılardan dolayı istifa ettiği iddiaları karşısında çıkan haberlere AK Parti Antalya İl Başkanlığı yanıt verdi. İl Başkanlığı açıklamasında, iddiaların iftira ve karalama kampanyası olduğunu belirterek, "Antalyamızı mecliste temsil eden, şehrimize hizmet getirmek için gece gündüz çalışan, vatandaşın derdiyle dertleşen MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal'ı yıpratmak adına iftira atarak algı yapan siyasetçileri kınıyoruz" denildi.

"Acizlikten başka bir şey değil"

İftiranın acizlik olduğu kaydedilen açıklamada "AK Parti olarak sağlık alanındaki yatırımlarımız ortadayken Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğünü 7 yıl sürdüren ve ardından bir görev değişikliğine gidilen makamla ilgili ortaya atılan bu iftiralar acizlikten başka bir şey değildir. Hele ki MKYK Üyemiz, Milletvekilimiz üzerinden yapılan bu spekülasyonlar tamamen yıpratılmaya yöneliktir. Bir muhalefet partisindeyken, muhalefetin kirli yüzünü ve gizli pazarlıklarını görerek partimize katılan Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada bu yalan iftiralara aldırış etmeden millete en iyi şekilde hizmet etmeye devam edecektir" denildi - ANTALYA