AK Parti'den milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak lazım" sözlerine eleştiri: Asla kabul edemeyiz - Son Dakika
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AK Parti'den milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak lazım" sözlerine eleştiri: Asla kabul edemeyiz

25.01.2023 13:31

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Erdoğan'ın ayakkabısını yalama" sözleri tartışma yaratmıştı. Yediyıldız'ın çıkışına partisinden ilk yorum geldi. CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yöneltilen soru üzerine "Bu ifade yanlış bir ifade. Asla kabul edemeyiz" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın katıldığı bir televizyon programında, "Biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadelerini kullanması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Olayın yankıları sürerken AK Parti'den de konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ifade yanlış bir ifade. Asla kabul edemeyiz. Grup başkanvekilimiz kendisiyle görüştü. Üzüldük doğrusu" ifadelerini kullandı.

SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Programda sarf ettiği cümle nedeniyle aralarında birçok siyasinin de bulunduğu ismin tepkisiyle karşılaşan Yediyıldız kendisine yönelik eleştirilerin ardından sessizliğini bozup şunları söylemişti: "Ben bu ifadeleri bir yerel televizyonda konuştum. Ve benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil…"

KILIÇDAROĞLU DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında Yediyıldız'a tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, "Siz hiç böyle bir vekil gördünüz mü? Ben merak ediyorum bu vekil Ordu'ya nasıl gidiyor? O zaman alsın eline Erdoğan'ın ayakkabısını yalayarak gitsin herkes de seyretsin" demişti.

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Son Dakika Politika AK Parti'den milletvekili Şenel Yediyıldız'ın 'Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak lazım' sözlerine eleştiri: Asla kabul edemeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den milletvekili Şenel Yediyıldız'ın "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamak lazım" sözlerine eleştiri: Asla kabul edemeyiz - Son Dakika
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