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Politika

AK Parti'den Mobil AKİM Projesi

AK Parti\'den Mobil AKİM Projesi

AK Parti, Mobil AKİM projesini tanıttı. Uygur, millete daha yakın hizmet sunacaklarını belirtti.

18.12.2024 14:16
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AK Parti'de Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğarak, milletin her bir ferdini merkezine alan bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Milletin güçlü desteğini 23 yıldan beri her daim yanlarında hissettiklerini aktaran Uygur, geliştirdikleri hizmet politikalarını da milletin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdiklerini belirtti.

Uygur, "Mobil AKİM çalışmamızla yerli ve milli ruhumuz, onurumuz Togg'la birlikte kırsaldan başlamak üzere köy köy mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız." dedi.

Milletin telefonla iletişim kurduğu AKİM'i, ruberu iletişim odak noktasına almak amacıyla sahaya indirdiklerini vurgulayan Uygur, şunları söyledi:

"Bu zamana kadar her daim milletimizle, hep ileri mottosuyla, milletimizin desteğiyle birlikte yol alan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol alan bir siyasi hareket olarak, Mobil AKİM'le de genel merkez olarak teşkilatlarımızla birlikte sahada milletimizin her bir ferdi ile hemhal olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Uygur, tanıtımı yapılan Mobil AKİM aracını sürdü.

Kaynak: AA

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