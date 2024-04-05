AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e mazbata - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e mazbata

AK Parti\'den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'e mazbata

AK Parti'den yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, mazbatasını alarak görevine başladı. Özdemir, belediye binası önünde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

05.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
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AK Parti'den yeniden Niğde Belediye Başkanı seçilen Emrah Özdemir, mazbatasını alarak görevine başladı.

Niğde Adliyesi'nde düzenlenen törenle Özdemir, mazbatasını Niğde İlçe Seçim Kurulu Hakimi Sümeyye Aksoy'dan aldı. Düzenlenen törende Niğde Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis Üyeleri de mazbatalarını aldılar. Emrah Özdemir, belediye binası önünde belediye personeli, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Özdemir, "40 yıldır konuşulan ama yapılamayan hizmetleri yaptık" dedi.

Özdemir, "Sadece kendi partimize oy vermiş seçmenler değil, diğer siyasi partilere de gönül vermiş olan seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın oylarını aldığımızın farkındayız. İnşallah biz de bütün Niğdelilerin belediye başkanlığını yapacağız. Adaletli ve adil bir şekilde belediye başkanlığı yapacağız. Böylesine zor bir 5 yılda gerçekten büyük işlere imza attık. Biz hiçbir zaman bahane üretmedik. Son 40 yılda konuşulup gerçekleştirilemeyen işleri gerçekleştirmeye çalıştık. Başta Niğde Kalesi'ndeki dönüşüm gibi. Kaleye başladık ve devam ediyoruz. Eski sanayi sitesindeki dönüşüm, o da son 40 yıldır konuşulup yapılamayan bir işti. O projemiz de devam ediyor. Uzun yıllarca konuşulup yapılamayan arıtmayı da yapmak bizlere nasip oldu. Geçtiğimiz 5 yılda Niğde'mizde hayal olan projelere imza attık" dedi.

2019 yılına kadar belediye denildiğinde 'asfalt atar, alt yapı yapar ve kaldırım yapar' anlayışı olduğunu ve belediyeciliğe yeni bir vizyon getirdiklerini söyleyen Özdemir, "2019 yılından sonra çok şey değişti. Artık kütüphaneler açan bir belediye var. Artık farklı bir belediyecilik yapıyoruz, farklı bir anlayışımız var. Organize sanayi inşa eden, kültür merkezleri, kütüphaneler yapan bir Niğde Belediyesi var. Niğde Belediyesi olarak ufkumuz ve vizyonumuz çok farklı oldu. Biz Niğde'nin geleceğini inşa ediyoruz. Artık Niğde'de siyaset farklı olsun istiyoruz. Siyaset halka hizmettir. Çalıştık ve çok daha çalışacağız" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e mazbata - Son Dakika

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