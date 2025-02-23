AK Parti'de tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da manifesto niteliği taşıyan bir konuşma yaptığı 8. Olağan Büyük Kongre'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Kamuoyu ile paylaşılan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer alırken bunlardan biri de hiç kuşku yok ki AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, MKYK listesine 54. sıradan girerken kendisine kritik bir görevin de verileceği iddia edildi.
Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre Gökçek'in bugünkü kongre sonunda AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanı olması bekleniyor. AK Parti'de bu görevi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yürütüyordu.
Son Dakika › Politika › AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev - Son Dakika
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