AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

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AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşılan MKYK listesinde Ankara Milletvekili Osman Gökçek de yer aldı. Gökçek'in bugünkü kongre sonunda AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanı olması bekleniyor.

23.02.2025 14:38
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AK Parti'de tarihi bir gün yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da manifesto niteliği taşıyan bir konuşma yaptığı 8. Olağan Büyük Kongre'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

Kamuoyu ile paylaşılan AK Parti MKYK listesinde birbirinden sürpriz isimler yer alırken bunlardan biri de hiç kuşku yok ki AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ti.

54. SIRADAN DAHİL OLDU

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, MKYK listesine 54. sıradan girerken kendisine kritik bir görevin de verileceği iddia edildi.

GÖKÇEK'E KRİTİK GÖREV

Ankara kulislerinden edinilen bilgiye göre Gökçek'in bugünkü kongre sonunda AK Parti'nin Tanıtım ve Medya Başkanı olması bekleniyor. AK Parti'de bu görevi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yürütüyordu.

AK Parti\'den Osman Gökçek\'e kritik görev

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Son Dakika Politika AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sk 06:
    babası gitti okşanın oğlu geldi 29 7 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    babasının oğlu ülkeye ne Hayri olacak 22 8 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    iyi yaladı babası da böyleydi jelibomcular 15 4 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    hanedanlık elbet biter 11 1 Yanıtla
  • Çağrı KILIÇÖZ:
    Okşan'ın çocuğuna bak sen ?? 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bu kadar havlamaya bi görev verilirdi elbet :) 7 4 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunlarda ne kadar maymun varsa makam sahibi oluyor.. :) Ülkeyi sirke çevirdiler. 7 1 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Bu ülke bitmiş artık uzatmaları oynuyor 1 0 Yanıtla
  • Casper:
    yalaka 1 0 Yanıtla
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