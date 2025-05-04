AK Parti'den Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar: "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Demokratik toplum düzeninde şiddete asla yer yoktur. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür menfur eylemlerin siyasete gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini önemle vurguluyoruz." - ANKARA