AK Parti'den Özgür Özel'e Tepki

05.03.2026 10:22
Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in TÜGVA'ya yönelik iddialarını sert bir dille yanıtladı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) yönelik iddialarına tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Belediyeler üzerinden LGBT'yi fonlayan, hırsızların özel jetlerdeki sefasını finanse eden ve 'çağdaş yaşam' adı altında başörtülü kardeşlerimize psikolojik işkence yapan tüm derneklerle protokol imzalayan bizatihi CHP'nin kendisidir. Yavuz hırsız misali iftira atmak, Özgür Özel'in adeta mesleği haline gelmiş. Silivri'deki hırsızın siyasi rehinesi olarak senin işin, patenti size ait içeriği herkesin malumu olan partilerin müdavimlerine sahip çıkmak. Milletin vakıfları senin haddini de boyunu da aşar."

Kaynak: AA

