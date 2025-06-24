AK Parti'den Sağlık Law değişiklik teklifi

Ak Parti "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Usta teklife ilişkin, "Özel sağlık kuruluşlarında sadece bordolu çalışan hekimler hizmet sunacak" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlığı'na sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlenen toplantıda açıklamada bulunan Usta teklifin 29 maddeden oluştuğunu belirterek, "İlaç ve aşıların teknik ve tedarik takibinde ve tedarik zinciri içerisinde bütün hareketlerin Sağlık Bakanlığı'nın elektronik takip sistemleri üzerinden takibine imkan sağlanarak ilaç ve aşırı üreticileri ecza depoları ve eczaneler için kayıt ve indirme ilişki yürürlükleri düzenlenmektedir. Takip sistemiyle birlikte ürünlerin imalatı veya ithalatından başlayıp eczane oluşturulur. Eczane süreçleri sonrasında hastaya teslimine kadar tüm aşamaları konum, zaman ve durum bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ve sistemin tabanında bulunmasına imkan verilmektedir. Bunun yanı sıra ilaçların piyasada bulunabilirliği desteklenecek, ilaç stoklarının mevcut durumları sürekli olarak takip edilerek stokçuluk ve fırsatçılıkla önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

"Özel sağlık kuruluşlarında sadece bordolu çalışan hekimler hizmet sunacak"

Usta açıklamasını devamında, "Önemli bir maddemiz ise özel sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin kurum bünyesinde sadece bordolu çalışan hekimlerce sunulabilmesini düzenlenmektedir. Sosyal güvenlik uygulamalarında bütünlük sağlanmakta, kurumsal yapı güçlendirilerek sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğin arttırılması da amaçlanmaktadır. Aksamaya mahal verilmemesi ve öngörülebilirlik ilkesine uygun hareket edilebilmesi amacıyla ayrıca bir geçiş hükmü düzenlenerek sıfır 1 Haziran 2026 tarihine kadar bir uyum süreci de özel hastaneler için ön görülmektedir. Diğer bir önemli maddemiz tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle alınması gerekenlerin elektronik ortamda da alınabilmesine imkan tanınmaktadır. Böylece kağıtlarda alınan onan formlarının kayıtlarının dijitalleştirilmesi ve fiziki kayıt yükününde azaltılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifi ile sağlık hizmetlerinde eğitim ve meslek tanımlarının daha işlevsel hale getirildiğini altını çizen Usta yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Sağlık hizmetlerinin değişen yapısı tanım tedavisi teknolojideki gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımın sahada giderek daha belirgin hale gelmesi sağlık mesleklerinin unvan, görev ve eğitim yapılarında güncellemeyi de zorunlu kılmıştır. Bu vesileyle diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerleri ihtiyaç edilmekte ve sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılmasına yönelik de düzenleme getirilmektedir.Bunun yanı sıra lise seviyesindeki ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı unvanları sağlık bakımı teknisyeni unvanı altında birleştirilmekte ve artık bu seviyedekilerin lisans seviyesine veya yüksek lisans seviyesindeki ebe yardımcılığı ve hemşire yardımcılığı şeklinde düzenlemesine imkan sağlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Sözleşmeli aile hekimleri ile aile hekimliği uzman sayısının arttırılması hedeflenmektedir"

Teklifte yer alan bir diğer madde ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesi ve niteliğinin daha da iyileştirilmesinin amaçlandığını ve aile hekimliği sisteminin güçleneceğini belirten Usta "Halihazırda sahada görev yapan aile hekimlerinin uzman olmasının sağlanması bununla birlikte 2035 yılına kadar olan nüfus ve aile hekimliği kayıtlı kişi sayısı projeksiyonlarına göre sözleşmeli aile hekimleri ile aile hekimliği uzman sayısının arttırılması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.

"Tıbbi kenevir kullanım alanına ilişkin düzenleme yapılıyor"

Kenevir ham maddesinde bulunan ihtiyacın kontrollü olarak Türkiye'deki üretimden karşılanacağını belirten Usta, "Yine önemli bir maddemiz ile tıbbi kenevir kullanım alanına ilişkin düzenleme yapılıyor. Dünyada kenevirin sağlık alanındaki faydaları gözetilerek ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliğinin kapsamı tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleriyle kişisel bakım ürünleri elde etmeye yönelik kenevir yetiştiriciliği olarak genişletilmektedir.Bu kapsamda kenevir ham maddesinde bulunan ihtiyacın kontrollü olarak ülkemizdeki üretimden karşılanması amaçlanmaktadır. Söz konusu ürünleri sadece eczanelerde satış yapılmasına izin verilecek. Kontrolü ve güvenliği bu şekilde sağlanacaktır" dedi.

Organ naklinin, E-devlet kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığı'nın bilişim sistemleri üzerinden de yapılacağını söyleyen Usta, "Organlarını bağışlamak isteyen kişilerin E-devlet kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığı'nı kullanıp bilişim sistemleri üzerinden de bağışla bulunabilmelerine imkan sağlanabilmektedir. Mevcut uygulamalar organ bağışı için kişinin bu konuda bir vasiyet namesi yok ise ölümden sonra organların bağışlanması için yakınlarının rızası aranmaktadır. Organ nakli hususunda vasiyetname düzenlemenin yaygınlaşmaması nedeniyle nakil yalnızca bölüm sonrasında görevli yakınlarının beyanı ile gerçekleştirebilmekte ve yakınlarının iradelerindeki ihtilaf çok kısımlı bir süreye bağlı olan nakili olanaksız hale getirmektedir. Yeni düzenleme ise güvenli kimlik doldurma araçlarını kullanarak e-devlet kapısı veya Sağlık Bakanlığı'nda kurulan bilişim sistemleri üzerinden bağış yapma imkanı getirilmekte ve organ bağışı da kolaylaştırılmaktadır. Aynı zamanda organları bağışlayan bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına organ naklinin ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verileceği de kanunda düzenlenerek ülkemizde yapılan organ bağışı sayısının da arttırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede organ nakli bekleyen binlerce vatandaşımız için nakil olanağı da arttırılmış olacaktır" şeklinde konuştu.

"Parklarda kurulacak olan bu sağlık hizmetleri istasyonunun sadece kamu hizmeti için olacaktır"

Teklif ile ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi veya aile sağlığı merkezlerinin parklarda konumlandırılması ve acil sağlık hizmetleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini dile getiren Usta, "Burada özellikle şunu vurgulamak gerekir. Parklarda kurulacak olan bu sağlık hizmetleri istasyonunun sadece kamu hizmeti için olacaktır. ve parkların ölçülerine, boyutlarına yapılacak binanın metrekaresini alana kadar kanunda ayrıntılı olarak yazılmıştır. Bu konuda hiçbir suistimali izin verilmeyecektir.Yine bu düzenleme kapsamında tahsis edilen yerler ile bu amaçla inşa edilen binalar devredilemeyecek ve başka bir amaçla da kullanılmayacaktır. Sadece sağlık alanında kullanılmayacaktır. Bu yerlerin devredilmesi veya tahsis edilen amaca aykırı kullanılması halinde de yapılan tahsis kaldırılacaktır" dedi. - ANKARA