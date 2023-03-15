AK Parti'den sürpriz iddia: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yardımcısı olacak - Son Dakika
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AK Parti'den sürpriz iddia: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yardımcısı olacak

15.03.2023 10:24

Türkiye 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine gün sayarken, AK Parti'den sürpriz bir seçim hamlesi gelebileceği iddia edildi. Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve MHP lideri Devlet Bahçeli gibi isimleri cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirmek istiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 60 günden daha az bir süre kala, on binlerce insanın hayatını kaybettiği depremin etkisiyle tüm hesapları değişen AK Parti sürpriz bir hazırlık içine girdi.

AK PARTİLİ KURMAYLAR YENİ FORMÜLLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'yle ittifak görüşmelerini sürdüren AK Partili kurmayların cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini kazanmak için de yeni planlar yaptıkları ve bu çerçevede, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'a "cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülü dahil birçok seçeneğin tartışıldığı öne sürüldü.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN SEÇİM KAMPANYASINA KATILMASI SİNERJİ YARATTI"

BBC Türkçe'nin haberine göre, iktidar partisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasında sorun olmayacağı savunulsa da, muhalefetin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "cumhurbaşkanı adaylığı" formülüyle seçim kampanyasına dahil etmesinin bir "sinerji yarattığı" da göz ardı edilmiyor.

"AKŞENER'İN DÖNÜŞÜ KILIÇDAROĞLU'NU GÜÇLENDİRDİ"

AK Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha sonra masaya dönmesinin, Kılıçdaroğlu'nu güçlendirdiği ve muhalif seçmeni de konsolide ettiği yorumu yapılıyor. Bu nedenle, hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerini garantiye almak için ittifakların genişletilmesinin yanı sıra, seçmenin konsolide edilmesine dönük formüller tartışılıyor.

YORUMLAR (10)
  • Can Yıldırım : Paraya tamah eden gününü düşünen iki lafı bir araya getiremeyen 6 lı masa ve pkk destekçilerinden medet umanlar seçimi alsanız bile 1 yılı göremeyeceksiniz hepiniz bela beddua ile bunları gönderme yolları arayacaksınız. Şimdiden hepsi işleri bölüştü ne kadar kalırsak o kadar götürürüz hesapları yapıldı siz bilmeden konuşun biz bunların içerisindeyiz konuşamıyoruz allah bizi bunların düşüncesinden korusun. Kime oy vereceğiz şaşırdık. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: AK Parti'den sürpriz iddia: Hakan Fidan ve Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın yardımcısı olacak - Son Dakika
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