Terörsüz Türkiye için ortak akıl vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terörsüz Türkiye için ortak akıl vurgusu

Terörsüz Türkiye için ortak akıl vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM'de görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi'nin milletin ortak iradesi olduğunu belirtti; terörün tasfiyesiyle huzurun kalıcı olacağını söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahiplerinden AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Teklifimiz, sadece bir grubun, Cumhur İttifakı'nın değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif, devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak akıl ürünüdür, bir Türkiye mutabakatıdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

Kanun teklifinin, Türkiye'nin ve milletinin geleceğini prangalardan kurtaracağını, toplumsal huzuru ve milli birliği tahkim edeceğini belirten Gül, Terörsüz Türkiye'nin şehit ve gazilerin eseri olduğunu vurguladı.

Şehit ve gazilerin emanetlerini sonuna kadar muhafaza etmek için mücadele ettiklerini kaydeden Gül, şöyle devam etti:

"Ortak acılarımızı ortak bir umuda dönüştürürken, şehitlerimizin hatırasını her zaman baş tacı edecek, gazilerimizin kardeşlik iradesini milli bütünlüğümüzün sarsılmaz teminatı olarak koruyacağız. Terörsüz Türkiye ile 100 yıllık Cumhuriyet'imizin yarım asrına pranga vuran terörün ortadan kalktığı bir süreci inşa ediyoruz. On yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren, kalkınma ufkumuzu daraltan terör vesayeti, bugün bütünüyle tasfiye edilme aşamasına gelmiştir. Terörsüz Türkiye bir pazarlık ve al-ver sürecinin neticesinde ortaya çıkmamış, tamamen toplumumuzun beklentisi ile başlatılmıştır. Silahların sustuğu bir sürecin akabinde bölgemizde de huzurun teminatı Türkiye olacaktır."

Abdulhamit Gül, teklifin büyük bir siyasi mutabakatla imzalandığına işaret ederek, tarihin, cesur adımlarla ve sarsılmaz bir iradeyle yazılacağını kaydetti. Bugün ulaşılan tarihi aşamanın, 26 Ağustos 2024'te Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı iç cepheyi tahkim ile başladığını dile getiren Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 22 Ekim 2024'te tarihi bir çağrı yaptığını hatırlattı. Gül, "Sayın Bahçeli'nin, kucaklayıcı bir irfanı temsil ettiğini gösteren bu cesur ve net duruşu, tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur." dedi.

"Terörsüz Türkiye bir millet mutabakatıdır"

Yaşanan süreçte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ön açan bir rol üstlendiğini vurgulayan Gül, siyasi parti gruplarına da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Terörsüz Türkiye bir millet mutabakatıdır, Türkiye'ye özgüdür ve millidir, bir Türkiye modelidir." diyen Gül, siyaset kurumunun, tarihte ilk kez bu kadar güçlü bir inisiyatif alarak, çözüm adresinin meşru zemini olarak TBMM'yi gösterdiğini belirtti.

Teklifin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun sonuçları arasında yer aldığını dile getiren Gül, "Teklifimiz, sadece bir grubun, Cumhur İttifakı'nın değil, doğrudan doğruya milletimizin teklifidir. Bu teklif, devlet aklıyla millet vicdanını buluşturan bir ortak akıl ürünüdür, bir Türkiye mutabakatıdır." dedi.

Abdulhamit Gül, Türkiye'nin de bulunduğu bölgenin sınırlarının yapay ittifaklarla yeniden çizilmek istendiğinin altını çizdi.

Terör nedeniyle yaklaşık 2,3 trilyon dolar değerinde doğrudan ve dolaylı maddi kayıp yaşandığını anlatan Gül, Terörsüz Türkiye sürecinin, hukuk, demokrasi ve toplumsal huzur açısından da yeni fırsatlar doğuracağına dikkati çekti.

"Türkiye'nin makus gidişatına 'dur' dedik"

Türkiye'nin bugüne kadar demokrasiye ve milli birliğe kasteden çok sayıda acı yaşadığını, badireler atlattığını anlatan Gül, parti olarak benzer acıların yaşanmaması için mücadele ettiklerini belirtti.

Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Kürt kardeşlerimize yönelik ret ve inkar politikalarını ret ederek, Türkiye'nin bu konuda makus gidişatına 'dur' dedik. Ülkemizin her ferdinin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye için sorumluluk aldık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sorumluluk almaya devam edeceğiz. Bizim söylediklerimizin en büyük teminatı icraatlarımızdır. İktidara geldiğimizde ilk icraat olarak OHAL uygulamalarını sonlandırdık. Vesayet odaklarının bilinmeyen dil olarak tanımladığı Kürtçeye yönelik yasal engelleri kaldırdık. TRT Kürdi bizim iktidarımız döneminde yayın hayatına başladı. Kürtçe isimler üzerindeki yasakları kaldırdık, yerleşim birimlerinin isimlerinin iade edilmesini sağladık. Kürtçe dil ve kültür merkezleri açılarak üniversitelerimizin bünyesinde Kürtçe'nin, Zazaca'nın daha güçlü bir şekilde öğrenilmesinin imkanlarını temin ettik."

Herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu bir Türkiye inşa ettiklerini belirten Gül, "Kürt'ün onurunu ve Türk'ün gururunu" eş zamanlı gözeten, koruyan ve yücelten bir süreç yürütüldüğünü vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, teklifteki düzenlemelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlemenin amacı, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, bu örgütün faaliyeti kapsamında veya lehine işlenen suçlar nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine ilişkin işlemlerin belirlenmesidir. Düzenlemelerin uygulama imkanı bularak hukuki kıymet ve sonuç doğurması, örgüt varlığının sona erdiğine ilişkin güvenlik kurumlarının tespitine ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına bağlıdır. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte erteleme kararlarının resen ve derhal verilmesi söz konusu değildir. Kritik eşik, silahlar tamamen teslim edilecek, PKK/KCK tasfiye edilecek, bunlar tespit ve teyit edilecek, MGK kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak ve kanun uygulanma imkanı bulacak."

"Mutlu olun, artık silahlar sussun"

Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçunun, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar ya da bu tarihten önce verilen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının kapsam dışında tutulduğunu aktaran Gül, örgüt mensuplarının şahsi suçlarının da düzenleme dışında tutulduğunu bildirdi.

Abdulhamit Gül, üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların 5 yıl süreyle, üst sınırı 15 yıl yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların ise 10 yıl süreyle erteleneceğini anlattı.

Teklifle, takip ve izleme konusunda da adımlar atılacağını, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurul oluşturulacağını belirtti.

TBMM'de İzleme Komisyonu kurulacağını, teklifte milletten başka, Meclis'ten başka hiçbir gözün bulunmadığının altını çizen Gül, "Gelin, bu tarihi dönemde, günlük siyasi polemikleri, dar siyasi çıkarları ve hesapları bir kenara bırakalım. Silah bırakmak isteyenlere 'aman bırakmayın' diyerek rahatsız olmayın. Mutlu olun, artık silahlar sussun." diye konuştu.

"Tahakküm zincirleri kopuyor, bundan korkuyorlar"

Teklifin ilk imza sahiplerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da terörün insanların hayatına, kaynakların heba olmasına neden olduğunu vurguladı. Yıldız, "50 yıllık terör belasının ülkemizin ve insanımızın üzerindeki etkilerini yakından biliyoruz. Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Buna sevinin." dedi.

Türkiye'nin terörün sistematik biçimde kullanıldığı süreci yaşadığına işaret eden Yıldız, Terörsüz Türkiye'nin, devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsadığını aktardı.

"Terörsüz Türkiye kapsamlı bir devlet politikasıdır." diyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Türk milletinin bütünlüğünü hedef alan her türlü söylemin MHP tarafından reddedildiği 57 yıldır bilinmektedir. Türkiye'nin kuruluşunda tarihsel ve yapısal bir sorun yoktur. Hiç kimsenin ya da bir grubun tarihimize iftira etmeye de hakkı yoktur. Ortada bir terör sorunu vardır, herkes tarafından kabul edilmektedir. Terör neye dayanırsa dayansın, hangi değerli söylemi kullanırsan kullansın tek başına sorundur."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililerle tokalaşmasının siyasi hayatta yeni bir kapı araladığını aktaran Yıldız, Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te tüm ezberleri bozan tarihi bir çağrı yaptığını dile getirdi. Yıldız, Bahçeli'nin çağrısının tarihi bir milat olduğunu kaydetti.

Kardeşliği hedef alan terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve toplumsal huzuru güçlendirmek için TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun kurulduğunu hatırlatan Yıldız, komisyonun uzlaşı kültürünü yansıttığını söyledi.

Feti Yıldız, şunları kaydetti:

"Müstakil, geçici kanun bir plan dahilinde ilerleyecek ve Türkiye hukuk devleti olma yolunda daha da güçlenecektir. Dürüst ve samimi adımlar, dış dayatmalara kapalı öneriler, kardeşliğe dönük tasarruflar tarafımızdan her zaman desteklenecektir. Terör dün Osmanlı Türk İmparatorluğu'nu, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak amacıyla gündeme getirilmiş sipariş projedir. Kürt kardeşlerimiz Türk milli dokusunun asıl ve temel unsurlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Tarihe, ecdada, şehitlere sahip çıkmak, ortak geleceği kucaklamak, Türkiye'nin onurunu muhafaza etmektir. Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar arkasındayız. Siyasi, ahlaki, vicdani hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi iradesi olmayan, yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmayız. İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimizden kopalım. Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlarımızda taşıyalım. Tahakküm zincirleri kopuyor, bundan korkuyorlar."

Yıldız, konuşması sırasında kendisine laf atan İYİ Parti milletvekillerine "Saygılı olun. Dinleyeceksiniz, acitasyonlara ben pabuç bırakmam." karşılığını verdi.

"Barışı kalıcı hale getirelim"

Teklifin ilk imza sahiplerinden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, tarihe tanıklık edildiğini söyledi.

Sadece bir teklifin değil, ortak geleceğin, kurulacak barışın konuşulduğunu ifade eden Koçyiğit, tarihi bir eşikte bulunulduğunu dile getirdi.

Süreç için herkesten destek istediklerini belirten Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEM Parti olarak ilk defa Meclis'te ilk imzacı ve teklifin sahibi olarak konuşuyoruz. Attığımız imzalar sadece birer tükenmezin mürekkebinin kağıda akması değil, aslında bizi yan yana tutan ortak geleceğimizin mührüne atılmış önemli bir başlangıçtır. Hep birlikte tarihsel bir iş yaptığımızın bilinciyle hareket etme zamanıdır. Gelin, ülkenin ve Orta Doğu'nun kaderini halklar olarak bizler belirleyelim, sistemi demokratik dönüşüme zorlayan yeni demokrasi mücadelesinin kapısını hep beraber aralayalım. Barışı kalıcı hale getirelim. Siyaset kurumunun, Meclis'in, iktidarın, muhalefetin bu sürecin paydaşı olduğunu ifade etmek gerekiyor."

Koçyiğit, sorunların köklü çözümünün başlangıç noktası şeklinde gördükleri teklifin, bundan sonraki demokratik adımlara öncülük edeceğini belirtti.

TBMM Adalet Komisyonunda kanun teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Feti Yıldız, DEM Parti, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye için ortak akıl vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yeni Parti’nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış
Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti Hasarlı gemi Lady Zehma İstanbul Boğazı’ndan Geçti
İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi İntihar notu ekipleri harekete geçirdi, 1 milyar liralık mal varlığı hareketliliği tespit edildi
Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu’ndan haber var Hastanede tedavi gören Selvi Kılıçdaroğlu'ndan haber var
Antalya’da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu Antalya'da gece yarısı denize giren iki genç boğuldu
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
Rize’de 86 yaşındaki adam 600 metrelik uçurumda ölü bulundu Rize'de 86 yaşındaki adam 600 metrelik uçurumda ölü bulundu
Türk ev tekstili devi Rusya’dan çekiliyor Tüm mağazalarını kapatacak Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak
Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim Sokakta video çekerken sivil polise yakalandılar: Karım benim
Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu Dünyaca ünlü restoran zinciri el değiştirdi! Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu
İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?
Cumhurbaşkanına suikast timindeydi: FETÖ’cü hainin ablası da yakalandı Cumhurbaşkanına suikast timindeydi: FETÖ'cü hainin ablası da yakalandı
İffet’in Cemil’i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı İffet'in Cemil'i Faruk Peker isyan etti: Sürekli tacize uğruyorum, huzurum kalmadı

13:42
Galatasaray’a transferde Osimhen engeli
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
12:24
Yeni Partili Günaydın’dan Beşikçioğlu’na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
12:18
Devrim Özkan’ın acı günü Gözyaşlarını zor tuttu
Devrim Özkan'ın acı günü! Gözyaşlarını zor tuttu
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
10:21
Erdoğan’ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı Şimdi cinayetle aranıyor
Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor
09:24
Giresun’da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
08:59
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
08:27
Rojin Kabaiş’in babasını tehdit edenlere operasyon 10 şüpheli gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı
07:15
Vapurda skandal görüntü Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 13:49:01. #7.12#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye için ortak akıl vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.