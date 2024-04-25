AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı

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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası asıldı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle bir de video paylaştı.

25.04.2024 09:31  Güncelleme: 09:44
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31 Mart seçimlerinde yüzde 36.33 ile AK Parti yönetimindeki Yozgat'ı kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

BELEDİYE BAŞKANI DÜĞMEYE BASTI

Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi binasına T.C. tabelası asarken gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan.

BİNANIN ESKİ VE YENİ HALİNİ YAYINLADI

Arslan'ın belediye binasının eski ve yeni halini gösteren videosunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin de yer alması dikkat çekti.

AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
AK Parti\'den Yeniden Refah\'a geçen Yozgat\'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat Belediyesi, Kazım Arslan, Sosyal Medya, AK Parti, Yozgat, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • salihb: Bu gelişmeler ile birlikte devraldığınız belediyenin gelirini ve giderini paylaşın.devraldığınız borç yada hasılatı paylaşın. kent sakinlerinin dertlerine ortak olun. fakiri yoksulu sokak hayvanlarını doyuracak ve ikâme ettirecek işletmeler kurun . Halk pazarlarını ve marketleri iyi denetleyin . Belediyede 1 işe 10 kişi değil 10 işe 5 kişi mantığı ile çalışın. görün bak bir dahaki seçime neler başarırsınız 79 6 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Yüreğine bereket Kazım Başkan... 57 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: demekki önceki belediye uganda cumhuriyetine bağlıymış :) 53 4 Yanıtla
  • Abdullah Kara: Yaw hala uğraştıkları şeylere bakın bunlar ülke falan yönetemez kesinlikle..Bir Kitleyi yine tatmin,ama öbür kitleden kaybın daha büyük oldu..)) 7 23 Yanıtla
  • Murat Sarıal: vay be akp, refah parti kadar bile TC. benimseyemiyor ve 20 yıldan beri iktidar çok ilginç halkın durumu. 13 3 Yanıtla
  • V. A.: Yeniden refah ve Atatürk??? 4 4 Yanıtla
  • Emre özenç: Gorseldeki Kazım Arslan değil ki?? 3 2 Yanıtla
  • Sedat Atay: TC yazmayan bence TC vatandaş ligindanda çıkması gerekmiyor mu???? 2 1 Yanıtla
  • eyup yamak: Maşaallah çok büyük icraat yapmış.. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı - Son Dakika
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