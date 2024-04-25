31 Mart seçimlerinde yüzde 36.33 ile AK Parti yönetimindeki Yozgat'ı kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.
Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Kazım Arslan, Yozgat Belediyesi binasına T.C. tabelası asarken gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Arslan'ın belediye binasının eski ve yeni halini gösteren videosunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinin de yer alması dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı - Son Dakika
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