AK Parti\'den Yeniden Refah\'a geçen Yozgat\'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı

salihb:

Bu gelişmeler ile birlikte devraldığınız belediyenin gelirini ve giderini paylaşın.devraldığınız borç yada hasılatı paylaşın. kent sakinlerinin dertlerine ortak olun. fakiri yoksulu sokak hayvanlarını doyuracak ve ikâme ettirecek işletmeler kurun . Halk pazarlarını ve marketleri iyi denetleyin . Belediyede 1 işe 10 kişi değil 10 işe 5 kişi mantığı ile çalışın. görün bak bir dahaki seçime neler başarırsınız